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POR EL DÍA DEL ANIMAL SE LLEVÓ A CABO UNA JORNADA GRATUITA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

29 abril, 2026
maxi
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POR EL DÍA DEL ANIMAL SE LLEVÓ A CABO UNA JORNADA GRATUITA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

En el marco del Día del Animal, la Dirección de Veterinaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, llevó adelante en la Peatonal del Bicentenario una campaña de Vacunación Antirrábica, tanto para felinos como para caninos mayores a 3 meses de edad.

Paralelamente el Quirófano Móvil estuvo realizando atenciones gratuitas en el barrio La Bianca.

En ese sentido, la Dra. Carina Scarzello, Jefa de División Animales Pequeños, Medianos y Exóticos destacó la respuesta por parte de la comunidad a la convocatoria, lo que es “importante porque es obligatorio vacunar a las mascotas”.

Además recordó que cada campaña que se lleva adelante, como ser el Programa de Esterilizaciones Barriales Gratuitas, que se realizan semana tras semana en distintos sectores de la ciudad, son sin costo para la comunidad.

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