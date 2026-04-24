CONCORDIA SUMÓ UN NUEVO ESPACIO DESTINADO AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Este viernes se inauguró en Concordia un nuevo Punto Digital, ubicado en Puerto TEC, el cual se integra a la red de espacios ya existentes en la ciudad, que favorecen el acceso a la tecnología, promoviendo la reducción de la brecha digital y facilitando el acercamiento de la comunidad a herramientas innovadoras.

Este lugar está destinado para que se desarrollaren propuestas de capacitación, cursos y talleres orientados a la formación laboral, así como también actividades de aprendizaje y entretenimiento a través de aulas digitales, microcine y consolas de videojuegos.

La actividad, enmarcada en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario que lleva adelante la Municipalidad, contó con las presencias del intendente Francisco Azcué; del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación Darío Genua y del secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emmanuel Gainza.

CONDICIONES Y OPORTUNIDADES

“Queremos que nuestro país, la provincia y esta ciudad vuelvan a ser pujantes donde haya oportunidades para todos y para ello hay que generar condiciones desde el Estado para que el sector privado decida invertir, desarrollar y formar empleo genuino” señaló el intendente Azcué, quien recordó el marco normativo vigente que promueve la inversión, el desarrollo y la radicación de empresas tecnológicas, con el objetivo de avanzar en la transformación de la matriz productiva, apostando al aumento de la economía del conocimiento.

Para que esto sea eficiente, “debemos hacerlo en conjunto. Va a llevar tiempo pero si consolidamos este rumbo de crecimiento, inversión, administración seria y eficiente, las cosas van a mejorar y se van ir creando las condiciones para que esto suceda y alcancemos el sueño que todos perseguimos y que creemos que podemos conseguir” remarcó Azcué.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, remarcó que “un argentino no se construye desde un gobierno nacional, desde un gobierno provincial, ni se construye desde un gobierno municipal; se construye entre todos, y la articulación federal es una de las cosas más importantes”.

Seguidamente agregó que “desde el gobierno nacional estamos volviendo a rescatar ese espíritu federal y no solamente pensar que es mandar recursos o cubrir un bache presupuestario, sino poder entender las necesidades y estar en cada lugar para vivirlo en primera persona. Eso solamente se logra compartiendo, trabajando y estando en terreno” subrayó Genua.

VISIÓN COMÚN

Por su parte Emmanuel Gainza destacó que “cuando uno ve el resultado de ese trabajo conjunto, lo puede tocar, lo puede materializar, y tiene mucho que ver con compartir una visión común entre el gobierno nacional, el provincial y la Municipalidad de generar oportunidades vinculadas a la tecnología”.

En esa línea Gainza puso en relieve la importancia de la industria del conocimiento a partir de una decisión política “de los tres niveles de gobierno. Promover y potenciar esta actividad es central, en la búsqueda de bajar la presión tributaria, simplificar trámites y lograr que quien quiera emprender encuentre un Estado que lo ayude y no que le ponga trabas”, finalizó.

Por último, el director de Innovación y Economía del Conocimiento, Pedro Kohn sostuvo: “Estos espacios representan una apuesta al futuro de Concordia, reconvirtiendo lugares emblemáticos en ámbitos vinculados a la economía del conocimiento y la formación de talento. El desafío ahora es llenarlos de contenido y oportunidades para potenciar el desarrollo y preparar a la ciudad para lo que viene”, confió.

PUNTO DIGITAL

El nuevo Punto Digital, ubicado en el Galpón Nº1 de la Costanera y que se suma al de Casa del Bicentenario del barrio Víctor Oppel y al del NIDO de Carretera La Cruz, fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia.

El espacio fue equipado con notebooks, mobiliario, televisores LED, proyector con pantalla para microcine, sistema de sonido, micrófonos y consolas de juego, entre otros recursos, garantizando un entorno adecuado para el acceso al conocimiento y la inclusión digital de los vecinos de Concordia.

Participaron el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra; funcionarios de las Direcciones de Electrotecnia y Comunicaciones; de Informática y concejales.