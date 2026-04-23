AZCUÉ PARTICIPÓ DE LA INAUGURACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

El Intendente Francisco Azcué participó este jueves de la puesta en marcha del nuevo sistema de generación solar de la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Se trata de un importante avance, sumando compromiso con el cuidado del ambiente, promoviendo fuentes de energía limpias, sostenibles y responsables con las futuras generaciones.

En el encuentro, además, se anunciaron nuevas iniciativas como la incorporación del servicio de TV, la ampliación del servicio de internet mediante fibra óptica y proyectos vinculados al servicio de gas envasado.

Azcué felicitó por el avance a las autoridades del Consejo de la Administración de la Cooperativa, remarcando que “todos coincidimos que estas acciones son positivas y de gran impacto para nuestra ciudad porque demuestran capacidad en la administración de recursos. Hoy estamos en un contexto difícil por lo cual este tipo de acciones adquieren un valor mayor”.

Tras mencionar lo que significa en materia de inversión de recursos propios el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, Azcué sostuvo que “esto se logra aplicando innovación, tecnología, tomando decisiones que muchas veces son difíciles, que generan tensiones, pero lo tenemos que hacer porque tenemos que pensar en el conjunto, en toda la sociedad y cuando veo este enorme esfuerzo que han hecho, veo también esa vocación de seguir creciendo, de seguir brindando más y mejores servicios a la sociedad”.

José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE), destacó que las acciones y la inversión de la Cooperativa Eléctrica reflejan “el esfuerzo, la pasión en una comunidad que quiere crecer, que quiere salir adelante y que encuentra dirigentes cooperativos dispuestos a brindar y a ser parte de un proyecto con cada día mejores servicios”.

Por su parte Marcelo Spinelli, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Concordia (CEC) confirmó que durante esta jornada fue recibida la obra, realizada por una empresa entrerriana y que “ya se han hecho pruebas para inyectar en la red y funciona tal lo programado. Concordia tiene estas cosas, fuimos la ciudad más importante en la generación de energía barata, renovable, como es la energía hidroeléctrica y ahora generamos energía fotovoltaica”.

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales, legisladores provinciales, representantes de entidades intermedias y trabajadores de la empresa.