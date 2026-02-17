Local Concordia

Conocido en el ámbito policial fue nuevamente aprehendido por Resistencia a la Autoridad

17 febrero, 2026
maxi
Este domingo, siendo las 07:40 hs. Personal Policial que realizaba tareas de prevención en Avda. Pueblos Originarios y Mitre intentó detener la marcha de un automóvil marca Kia Cerato, color negro. El conductor hizo caso omiso a la orden, efectuó maniobras peligrosas y emprendió fuga a gran velocidad por calle Mitre y arterias céntricas, poniendo en riesgo a todos en la vía pública.

Durante el seguimiento, los efectivos lograron reconocer al conductor, tratándose de un masculino que recientemente había recuperado la libertad.

El vehículo fue finalmente interceptado en la intersección de H. Primo y Sgto. Cabral por personal  Motorizado descendiendo del mismo, el conductor junto a cuatro acompañantes.

Se dio intervención a Tránsito Municipal, quienes  realizaron el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo de 0,76 g/l de alcohol en sangre.

Asimismo, al efectuarse el control preventivo de los ocupantes, uno de ellos, tenía en su poder dos envoltorios con sustancia vegetal compatible con marihuana, tomando intervención la División Drogas Peligrosas.

El Fiscal en turno dispuso la aprehensión del conductor, la correcta identificación de los demás ocupantes y el secuestro del vehículo involucrado.

