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CURSO PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR EN EL BARRIO CARRETERA LA CRUZ

21 abril, 2026
maxi
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CURSO PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR EN EL BARRIO CARRETERA LA CRUZ

La Dirección de Tránsito y Transporte y la Coordinación de Descentralización Municipal informan que la semana próxima estarán en el Centro Faro “Padre Andrés Servin”, ubicado en calle Carretera La Cruz y Cortada 68, realizando el curso para que vecinos de la zona obtengan su licencia de conducir.

El día martes 28 de abril, de 8 a 12:30 horas, se realizará el curso.

El jueves 30 de abril, de 9 a 11:30 horas, se realizará el examen.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/B9Zne25r6ALN3uQ5A

Quienes deseen obtener mayor información se pueden comunicar a los siguientes números: 345 412 9168 o al 345 508 2277.

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