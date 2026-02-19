Provincia

Feroz temporal en Entre Ríos: hasta cuándo rige el alerta por tormentas y lluvias

19 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

Un feroz temporal afectó a gran parte de Entre Ríos desde las primeras horas de este jueves 19 de febrero. Se registraron desde la medianoche abundantes lluvias -más de 70 milímetros hasta las 6.30 de la mañana-, actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos.

El alerta meteorológico es de nivel naranja hasta horas de la mañana. Se esperan hasta el mediodía las tormentas más fuertes. En tanto, hasta la tarde se mantendrá el alerta de nivel amarillo en algunos departamentos. Hacia la noche las precipitaciones serán más débiles y luego irá mejorando el tiempo progresivamente.

Las tormentas más severas se dieron desde la madrugada y hasta horas de la mañana. El nivel naranja incluye los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San salvador.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El alerta amarillo rige hasta horas de la tarde. Este aviso da cuenta de una menor intensidad respecto de las lluvias de la madrugada y la mañana. Por el momento, cesaría a la noche y poco a poco se irían disipando al cierre de la jornada las inestabilidades.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Provincia

Fin de semana largo: El gasto diario de un turista en la provincia fue de 107.525 pesos

18 febrero, 2026
maxi
Provincia

Detectaron garrapatas en un transporte de hacienda y ordenaron el retorno de los animales

4 febrero, 2026
maxi
Provincia

Reclamo salarial: UPCN realizará un paro total el viernes 13 de febrero

4 febrero, 2026
maxi
Provincia

Batalla de Caseros, el inicio del camino a la libertad

3 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

EL MUNICIPIO Y LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES RENOVARON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA EN LA LUCHA CONT RA EL HLB

19 febrero, 2026
maxi
Provincia

Feroz temporal en Entre Ríos: hasta cuándo rige el alerta por tormentas y lluvias

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

19 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com