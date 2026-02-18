Fin de semana largo: El gasto diario de un turista en la provincia fue de 107.525 pesos

Con el carnaval como gran protagonista y una ocupación que promedió el 97% en toda la provincia, el fin de semana largo se vivió a pleno en Entre Ríos. Según datos oficiales, ingresaron 218.603 turistas que gastaron un promedio de $ 107.525 diarios cada uno.

El nivel de reservas previas en alojamientos habilitados confirmó la fuerte demanda en todo el territorio. La consigna “22 modos de celebrar el Carnaval” se desplegó en 22 destinos.

Según CAME, Gualeguay, Pueblo General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana alcanzaron el 100% de ocupación. Villa Elisa llegó al 98%. Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay marcaron el 97%. Colón registró el 96%. San José y Concordia el 95%, Chajarí el 90% y La Paz el 89%.

Gualeguaychú volvió a concentrar la mayor convocatoria con la Fiesta Nacional del Carnaval del País y el Entierro del Carnaval en los Corsos Matecito. También se destacaron las propuestas en Gualeguay, Concordia, Hásenkamp, Victoria, Santa Elena, Concepción del Uruguay, Federación y Paraná.

La agenda sumó la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón del 12 al 16 de febrero, además de festivales gastronómicos y culturales como el Festival con Sabor a Pollo en Viale, Oro Verde Canta y Baila, la Odissea Di Notte en Sauce Montrull, el Festival del Yeso en Villa Hernandarias, la Fiesta de la Artesanía y la Gastronomía en Piedras Blancas y “Entre gustos y sabores” en La Paz.

Las termas, las playas de río, las reservas naturales y el turismo rural completaron un fin de semana con fuerte movimiento y amplia distribución territorial.

Más allá de los corsos, el atractivo natural volvió a ser determinante: los complejos termales de Federación, Villa Elisa, Colón y Concordia funcionaron como polos de descanso y bienestar, las playas sobre los ríos Uruguay y Paraná ofrecieron alternativas recreativas en un contexto de clima veraniego, y las reservas naturales, parques y propuestas de turismo rural consolidaron a la provincia como un destino que combina fiesta, naturaleza y experiencias al aire libre, con una distribución territorial equilibrada del movimiento turístico.

