JULIO PREPARA MÚLTIPLES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ESTE FIN DE SEMANA

En el marco de las políticas diseñadas por la gestión del intendente Enrique Cresto para impulsar las actividades deportivas que lleva adelante la Secretaría Municipal de Deportes, a lo largo del mes la ciudad de Concordia ofrecerá variadas propuestas recreativas para todos los ciudadanos.

En ese sentido, se estarán desarrollando diversas actividades como el Encuentro de Básquet Social en la Costanera y la Liga Social de Fútbol en distintos barrios de Concordia.

GRILLA DE ACTIVIDADES

Las actividades comienzan este viernes 7 de julio con la Caminata UNER, la salida será desde UNER por calle Tavella en el horario de 9.30 a 11.00 hs. En simultaneo, se realizará Abuelos en Acción: Bocha, etapa local en el Club Locomotora (Zorraquin 76). Por la tarde se desarrollará la Bicicleteada Escolar organizada por la Escuela N°42 Gral Belgrano, en el horario de 14 a 16 en el Anfiteatro de la Costanera.

Para el día sábado 8 se prepara la Liga Social de Fútbol en Benito Legerén, Villa Zorraquin y Víctor Oppel a las 9 hs. Al mismo tiempo, se desarrollará la Liga Promocional de Hockey participando la sub 16, sub 14, sub 12 y Mini Hockey. Además, vendrán equipos de diferentes localidades concretándose en la cancha de Agua NEA.

A su vez, está programada la 1° edición del Encuentro de Básquet Social, serán partidos mixtos en el horario de 10 a 19 hs en el Playón de Básquet Costanera. En la misma tarde, se realizará la Muestra de Danza del Instituto de Danza Shaking Dance, en el Gimnasio Municipal a partir de las 18 hs.

El domingo 9 se concretará el Torneo de la Asociación de Hockey Río Uruguay en la cancha de Agua NEA, la cual es organizada por AHRU y participan las categorías 1° y Mamis. En simultaneo, a partir de las 10 hs en Termas del Ayuí ubicadas en el Lago Salto Grande, se disputará la 4° Fecha del Campeonato Internacional de MTB Fronteron 2023, organizada por la Asociación Concordiense Amigos del MTB y convoca a competidores de Argentina, Uruguay y Brasil.

También a las 10 hs se realizará el Gran Desfile Patrio en Av. Eva Perón. Por la tarde, en el horario de 16 a 21 hs se desarrollará el Entrenamiento de Taekwondo en el Gimnasio Municipal, organizado por Taekwon-Do Chul Hak San