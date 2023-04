Los concejales entré un cruce de acusaciones por un doble pedido de inspección en las termas.

Un doble pedido de inspección a las termas generó un cruce de acusaciones entre los concejales

Los concejales se pasaron casi 45 minutos en la sesión de ayer discutiendo sobre la pertinencia de un proyecto de resolución presentado por el bloque de la oposición donde se solicita al Ejecutivo que realice una inspección, mediante la Dirección de Inspección General, al complejo termal ex Vertientes de la Concordia por numerosas falencias.

Una concejala del oficialismo le recriminó a un integrante de JxC la solicitud de una inspección cuando ya se había realizado una por pedido del Emcontur. Les enrostró un “mero oportunismo político”. Desde el bloque opositor le remarcaron que van a seguir haciendo presentaciones por ese tema por el estado de deterioro del complejo, según pudo registrar DIARIOJUNIO.

La concejala Lía Solís (FdT) recordó que el pedido de inspección salió del Emcontur a fines de marzo pasado debido a numerosos reclamos del estado general y de los servicios del complejo. “Es un complejo muy visitado y debe estar en óptimas condiciones para que los turistas deseen volver a nuestra ciudad”, remarcó. La edil sostuvo que la inspección ya se realizó y en la próxima reunión del Emcontur se darán a conocer el informe final de la misma.

El presidente del bloque de JxC, Luciano Dell’Ollio, dio que no entendía por qué ese bloque no puede exigir una inspección para resolver un problema “de la gente de Concordia”. “El bloque también recibió un montón de críticas y reclamos como recibimos un montón de cosas y todo lo materializamos a través de una presentación. No tenemos otro camino”, dijo. “Bienvenido sea que se interiorice por el estado de las termas porque es un desastre; bienvenido que el Ejecutivo ahora, sí hizo la inspección, después de tantos años de estar mal las termas, se interiorice por ese recurso turístico que tenemos que potenciar”, añadió.

En tanto, el concejal Felipe Sastre (JxC) recordó que el pedido de acceso a la información pública que hizo el precandidato a intendente Marcelo López el año pasado sobre ese tema no tuvo respuesta hasta la fecha. Por ello, remarcó que, ante la reticencia a brindar información, seguirán realizando presentaciones. En respuesta a lo mencionado, Solís sostuvo que veía un “mero oportunismo político” y no un interés genuino en preocuparse por la situación del complejo termal.

A su turno, Carola Laner (JxC) sostuvo que desde el 2015 vienen realizando presentaciones y pedidos de informes sobre “un lugar estratégico para la ciudad”. Por ello, dijo que las seguirán haciendo y añadió que no veía ningún inconveniente en que se hagan dos presentaciones similares desde el Emcontur y desde el Concejo. “Son dos presentaciones que se apoyan mutuamente”, subrayó.

En tanto, el concejal Juan Domingo Gallo (FdT) le preguntó al bloque opositor “si tan interesados están, si tanto les preocupa y ve tantas irregularidades” que ejerza la responsabilidad que les cabe y designen los dos representantes que les corresponde para integrar la comisión de control de las termas. Y, con ironía, les soltó que, si solo van a hacer “presentaciones” y “notas de prensa” y no van a cumplir con sus obligaciones, están actuando con “hipocresía”. “Si solo van a hacer notitas y a prestarse a cualquier micrófono, pero cuando tenemos que actuar, no lo hacemos. Con la preocupación no hacemos nada, tenemos que actuar”, dijo.

Dell´Ollio le respondió que el 4 de noviembre del año pasado el bloque designó a los dos representantes para la comisión. “Ya están designados con la firma de la secretaria del Concejo”, indicó. Pero Gallo sostuvo que las designaciones se deben renovar cada año, por lo tanto, el bloque opositor debería volver a realizar los nombramientos. Sastre dijo que tanto Dell Ollio como Reta serán ratificados como integrantes de la comisión de control. Y le pidió al oficialismo que ratifique a los suyos.

“De verdad nos preocupa este tema y nos ocupamos”, remarcó Dell Ollio. Luego recordó que, durante la visita realizada el año pasado, constataron las falencias en el complejo.

A su vez, Magdalena Reta (JxC) sostuvo que el pedido al Ejecutivo para que realice la inspección debería ser acompañado por todos los ediles ya que “hay múltiples reclamos y de todo tipo”. “Hay varias irregularidades, no solo de mantenimiento, y no podemos hacernos los distraídos”, dijo. Reta recordó que el año pasado también presentó un pedido de informes sobre las termas que fue respondido parcialmente. Y subrayó que el pedido es para avalar la tarea que realiza el delegado del bloque opositor en el Emcontur. “La verdad es que no sé qué estamos discutiendo”, se preguntó con mucha razón.

Luego de un cuarto intermedio, el presidente del bloque del oficialismo Gastón Etchepare, indicó que acordaron que iban a acompañar al bloque de JxC respecto del pedido de inspección. La solicitud finalmente se votó por unanimidad.

Por último, cabe acotar que, mientras los ediles se recriminan mutuamente sobre cómo encarar el tema, en ciudades vecinas, como Federación -durante Semana Santa por el complejo termal transitaron cerca de 17.000 visitantes contribuyendo a una ocupación hotelera de un 95 %-, las termas (de propiedad municipal) fueron un factor que contribuyó al despegue de la ciudad, en Concordia la actividad (una concesión a un privado sobre un terreno de propiedad municipal) nunca terminó de levantar vuelo.

Junio