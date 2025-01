Maratón Reyes Concordia 2025 – AHORA

El corredor lideró la carrera prácticamente de punta a punta y, sin complicaciones, logró llegar a la meta a los 29.43 minutos de competencia. En segundo lugar se ubicó Joaquín Arbe, oriundo de Esquel y completó el podio, en el tercer lugar, el uruguayo Martín Cuestas.Tras la carrera, Córsico dijo: “Fue una carrera dura, pero estoy acostumbrado a este clima. Fue particular porque hubo muchas subidas y bajadas, pero la gente estuvo alentando durante toda la carrera, que eso no se ve siempre, entonces me pareció muy lindo”.

“Salí tranquilo en los primeros dos kilómetros, cuando alcancé a los otros atletas fuimos juntos un kilómetro y luego me separé. Pasado el kilómetro 5 empecé a pensar en aguantar y me ayudó mucho el aliento de la gente”, comentó luego.

Aunque resultó ganador, casi se pierde la carrera. “Tenía un viaje a Buenos Aires y no iba a venir, pero cambié el pasaje porque los chicos de acá me invitaron y dije que sí porque quería vivir esta carrera, por suerte me fue bien”, señaló.