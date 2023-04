MI CASA: UN NUEVO CENTENAR DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL

Este viernes, la Municipalidad de Concordia formalizó una nueva entrega de mensuras en el marco del Programa de Regularización Dominial Mi Casa.

“Esta es una clara política social e inclusiva que da soluciones a un problema complejo”, expresó el intendente Enrique Cresto al encabezar el acto en el Centro de Convenciones.

En esta oportunidad, la entrega benefició a 100 familias de los barrios Isthilart, José Hernández, Villa Jardín, San Agustín y Benito Legerén, entre otros.

Junto al Intendente, participaron del acto el senador provincial Armando Gay; el diputado provincial, Néstor Loggio; el secretario Desarrollo Productivo, Guillermo Satalía Méndez; el secretario general de la Intendencia, Matías Soto; el titular del Instituto de Viviendas y Tierras Municipal (InVyTAM), Jorge Mendieta; la concejala Claudia Villalba y la esposa del Intendente y presidenta de Fundación CONASED, Leticia Ponzinibbio, además de referentes barriales y un importante número de vecinos y vecinas.

Cresto recordó que este plan «está enmarcado en las políticas públicas que impulsamos desde el Instituto Municipal de Viviendas y Tierras, un ente que es pionero y está a la vanguardia de políticas de tierra y vivienda en la Argentina; una herramienta necesaria en una ciudad como la nuestra que recibe a muchas familias que vienen por trabajo y buscando oportunidades». El Presidente Municipal felicitó a todos los involucrados en el programa e hizo lo propio con «cada vecino que recibió hoy su mensura. Son 100 familias que hace mucho tiempo esperaban este momento para tener la titularidad de la propiedad donde viven».

«El objetivo no es solamente entregar mensuras, sino también entregar lotes de tierra como lo venimos haciendo desde el primer día de estos ocho años de gestión”, remarcó Cresto. “A través del INVyTAM trabajamos fuertemente para solucionar el problema habitacional, un problema complejo que combatimos con una clara política social e inclusiva. Lo mismo venimos haciendo con diversas problemáticas a partir de las diferentes áreas del municipio”, puntualizó.

ESTADO PRESENTE

El senador provincial Armando Gay puso de manifiesto su “satisfacción por ver que en menos de un mes se han realizado dos entregas a más de 200 familias, en el marco de este programa tan importante que lleva adelante el municipio”.

“Creo que es una acertada decisión que viene a poner en orden la situación de muchos concordienses y que fue impulsada por el intendente Enrique Cresto desde el año 2016 cuando se formó el Invytam. Es un paso enorme porque legitima derechos, da la posibilidad a cada persona de tener la propiedad de su casa y es una política de profunda justicia social”, enfatizó el legislador.

Por su parte, el diputado provincial Néstor Loggio definió como “emocionante” el hecho de “ver las caras de los beneficiarios que son trabajadores y trabajadoras de Concordia, que han hecho de la ciudad un enclave importante”. Felicitó “a Enrique (Cresto) por este trabajo social que hoy se está concretando y que es justicia social”, y luego destacó que “estas son políticas en las que el Estado marca presencia y que en la Argentina, las lleva adelante el peronismo que siempre fue el que otorgó beneficios y oportunidades, defendiendo a los sectores más vulnerables», argumentó.

El Programa de Regularización Dominial “Mi Casa” que el municipio lleva adelante a través del InVyTAM, busca resolver un problema que sufren muchos vecinos de la ciudad que habitan desde hace mucho tiempo en viviendas o terrenos de los que no poseen la documentación que acredite su titularidad.

A partir de este programa, iniciado en la primera gestión de Cresto, periódicamente se hace entrega de mensuras, adjudicación y escrituras, luego de diferentes etapas de relevamiento y trámites en los que las familias deben acreditar que cuentan con esa casa como única y permanente. Esto permite regularizar la tenencia de viviendas a partir de cuotas sociales y accesibles, otorgando seguridad jurídica con un fuerte sentido social.

BENEFICIARIOS

Tras recibir su mensura, vecinos y vecinas manifestaron su alegría por este esperado momento.

Yolanda, vecina del barrio José Hernández, comentó que “nosotros sabemos lo importante que es esto para la gente del barrio y cuánto lo necesitábamos. Hace 31 años que vivo en el mismo lugar y al fin llegó esta posibilidad. La Municipalidad se preocupa por el barrio, por eso felicito al Intendente y su equipo y agradezco que se haya dado y que ya nos pertenece”.

“Es muy emocionante que esto llegue después de esperarlo tanto tiempo”, coincidió Gustavo, del barrio Benito Legeren. “La casa era de mis padres, que ya no están; nos la dieron cuando yo tenía tres años, en el año 73. Pasaron 50 años y ahora podemos tener esta mensura del lugar donde vivimos, no es poca cosa. Me queda esto a mí, a mis hermanos gracias a la muy buena iniciativa del intendente Cresto, que esperamos se siga trabajando de esta manera”, concluyó.

En tanto, Rosa, del barrio Villa Jardín recordó que “hace 50 años vivimos en el mismo terreno y estoy muy agradecida de este llamado y que se nos haya dado una respuesta. Por fin se dio así que no tengo más que palabras de agradecimiento con el Municipio y el Intendente”, concluyó