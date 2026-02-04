🟢 DE INTERÉS: Mick Jagger busca a Milei? El rumor de un encuentro de rock entre la leyenda del rock y el Presidente libertario Compartir por WhatsApp

Mick Jagger busca a Milei? El rumor de un encuentro de rock entre la leyenda del rock y el Presidente libertario

La especulación ronda los círculos del espectáculo: ¿el ícono de los Rolling Stones quiere conversar con el economista anarcocapitalista?

En lo que parece ser una curiosa intersección entre el mundo del rock and roll y la política de alto impacto, rumores surgidos en portales de espectáculos argentinos aseguran que Mick Jagger, el legendario vocalista de The Rolling Stones, habría expresado su deseo de conocer al presidente argentino, Javier Milei.

Según la información, que aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales de ninguna de las dos partes, Jagger, de 80 años y conocido por su interés en diversas figuras públicas y tendencias culturales, habría manifestado esta curiosidad en círculos privados. El supuesto comentario del músico británico sería: "Iría a donde me digan para conocerlo", lo que ha encendido la imaginación de sus seguidores y de la prensa.

Un Encuentro de Iconos Contraculturales

La hipotética reunión plantea un escenario fascinante. Por un lado, Mick Jagger, el símbolo máximo de la rebeldía rockera de los años 60 y 70, que desafió convenciones sociales y musicales. Por el otro, Javier Milei, el presidente que se presenta a sí mismo como un "anarcocapitalista", un terremoto político que irrumpió en la escena rompiendo los paradigmas tradicionales con un discurso libertario radical y un estilo desenfadado.

Analistas del espectáculo sugieren que el interés de Jagger podría deberse a la naturaleza "rockstar" del mandatario argentino, quien antes de ser presidente era conocido por sus enérgicas participaciones en televisión y sus polémicas declaraciones, algo que podría resonar con la esencia contestataria del rock.

Silencio Oficial y Especulación en Redes

Hasta el momento, ni la Casa Rosada ni los representantes de Mick Jagger han hecho declaraciones sobre el rumor. La noticia, sin embargo, ha generado un pequeño torbellino en redes sociales, donde usuarios no tardaron en crear memes y montajes fotográficos imaginando la reunión.

"Jagger enseñándole a Milei los pasos de 'Satisfaction' en el Salón Blanco", "Milei explicándole a Mick la teoría de la Escuela Austríaca entre riff y riff de guitarra", son algunos de los comentarios humorísticos que circulan en plataformas como X (Twitter) e Instagram.

Antecedentes de Jagger con Argentina y sus Líderes

El líder de los Rolling Stones no es ajeno a Argentina. La banda ha realizado históricos recitales en el país, el último en 2016, donde fueron recibidos por multitudes. Jagger también ha tenido encuentros con otras figuras globales, desde políticos hasta artistas, mostrando una curiosidad intelectual que trasciende la música.

Si el encuentro con Milei llegara a concretarse, se sumaría a la lista de curiosas interacciones entre el rock y la política, recordando, por ejemplo, cuando el expresidente Barack Obama cantó "Sweet Home Chicago" con Buddy Guy, o cuando Bill Clinton tocó el saxofón en The Arsenio Hall Show.

🤘 ¿Sucederá? Por ahora, el rumor queda en el aire, como un eco de un bajo distorsionado. Lo único cierto es que la idea de estos dos íconos, cada uno a su manera disruptivo, compartiendo una conversación, ya ha capturado la atención del público, demostrando una vez más que cuando la política y el rock se encuentran, la noticia se escribe sola.