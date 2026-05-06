Comunicado del EDOS

NO SE PRODUJO NINGÚN DERRAME TÓXICO EN LA PLANTA POTABILIZADORA

Ante versiones periodísticas malintencionadas que indicaban que en la planta potabilizadora de agua se “habría producido un nuevo derrame tóxico”, desde el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) se informa que dicha situación nunca existió y más importante aún, en ningún momento estuvo en riesgo la salud de la población.

Tras dejar en claro estos dos aspectos, EDOS señala que el pasado viernes 24 de abril en horas de la tarde ocurrió un episodio que es totalmente contrario a lo que se informó en algunos medios de comunicación que de manera irresponsable dieron información falsa a la comunidad solo buscando maliciosamente llevar intranquilidad.

“Ese día, una de las bombas dosificadoras de coagulante que alimenta a uno de los canales del módulo B de la planta presentó una interrupción parcial en el suministro de coagulante (PAC), debido a la obstrucción de una de las mangueras del sistema. Esta situación se extendió por un breve período, estimado entre 30 y 40 minutos. Al detectarse el inconveniente, se actuó de manera inmediata, para mitigar la contingencia, conforme al Procedimiento Operativo Estándar —código DP-DPyL-DL-DGR 016.00 “Medidas de contingencia en caso de pérdida de floculación”—, logrando normalizar el servicio sin afectar la calidad del agua suministrada a la población ni el volumen de agua potable almacenado en la cisterna del módulo B. Lo expuesto se encuentra respaldado por registros internos del Laboratorio de Control de Calidad de la Planta Potabilizadora”, explicó el responsable de la planta, Ing. Ricardo Rosales.

Desde EDOS se indicó que este tipo de contingencias cuentan con procedimientos operativos estandarizados, los cuales fueron creados en la presente gestión y que el personal está capacitado para su abordaje, lo que permitió una rápida normalización del sistema.

EDOS remarca, para tranquilidad de toda la comunidad, que en ningún momento hubo algún tipo de derrame tóxico ni estuvo en riesgo la población.