LA ESCUELA TÉCNICA N°1 Y EL MUNICIPIO TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN LA REPARACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y el Departamento de Políticas para la Tercera Edad, lleva adelante un trabajo conjunto con la Escuela de Educación Técnica N°1 “Brigadier General Pascual Echagüe”, con el objetivo de realizar la reparación y puesta en valor de sillas de ruedas.

La iniciativa busca recuperar estos elementos fundamentales para la movilidad y la inclusión, que posteriormente serán destinados a distintas instituciones de la ciudad, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio y la atención de personas que lo necesiten.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó que “este tipo de iniciativas fortalecen el vínculo entre el Estado y la educación técnica, generando oportunidades para que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos en situaciones reales, con un fuerte sentido social”.

Por su parte la jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó que “este trabajo conjunto representa una acción concreta que impacta directamente en la calidad de vida de las personas mayores y de quienes necesitan asistencia. Es muy valioso poder articular con una institución educativa y, sobre todo, ver el compromiso de los estudiantes en este proceso solidario”.

Asimismo, ambos funcionarios coincidieron en resaltar el trabajo que llevan adelante los estudiantes de la institución, quienes, en los talleres de la escuela, realizan tareas de recuperación, reparación y puesta en valor de las sillas de ruedas. “Se trata de un proceso formativo muy importante, donde no solo se adquieren habilidades técnicas, sino también valores como la solidaridad, el compromiso y el trabajo en equipo”, remarcaron.

En este sentido, adelantaron que se prevé avanzar próximamente en la firma de un convenio que formalice y dé continuidad a este trabajo articulado entre el Municipio y la institución educativa.

Del proceso participan también el rector del establecimiento educativo, José Canet, y el jefe de Taller, Martín Rivero, quienes acompañan y coordinan el desarrollo de estas prácticas dentro de la institución.

De esta manera, Concordia continúa impulsando acciones que integran educación, desarrollo social y cooperación, promoviendo una comunidad más inclusiva y con mayores oportunidades.