OBRAS PÚBLICAS PRESENTÓ EN GABINETE LA PLANIFICACIÓN PARA EL 2026

Durante la reunión de gabinete que se realiza cada viernes en el Municipio, la Secretaría de Obras Públicas, a cargo del Arq. Fernando Esquibel, presentó en detalle la planificación de trabajo y el esquema de inversión previsto para el año 2026, que incluye más de $18.000 millones destinados a infraestructura vial, hidráulica, mantenimiento edilicio y recuperación de espacios públicos.

El informe expuesto forma parte del proceso de planificación integrada, impulsado por el intendente Francisco Azcué, con el objetivo de ordenar prioridades, optimizar recursos y coordinar intervenciones estratégicas en cada barrio de la ciudad.

UN PLAN DE INFRAESTRUCTURA BASADO EN ORDEN Y EFICIENCIA

“Administrando los menores recursos de los últimos 10 años, bajando la presión fiscal como ningún otro gobierno lo hizo antes, vamos a llevar adelante el Plan de infraestructura más ambicioso de los últimos años con fondos propios” destacó el Secretario de Hacienda y Coordinador de Gabinete, Pablo Ferreyra.

Por su parte, Esquibel explicó que las líneas de acción priorizadas para el año incluyen: Pavimentación y repavimentación de calles fundamentales para la conectividad. Reconstrucción de canales pluviales y desagües para mitigar anegamientos. Cordón cuneta y drenaje urbano en barrios con larga demanda de obras. Mejoras en la Defensa Sur, estaciones de bombeo y mantenimiento hidráulico. Intervenciones de urbanismo táctico, plazas y espacios públicos. Mantenimiento edilicio en edificios municipales y centros de salud.

Tras la exposición técnica, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de compartir la planificación con todo el gabinete: “ Planificar nos permite ser más eficientes y llevar las obras donde más hacen falta. Estamos consolidando un modelo de gestión que combina orden fiscal, transparencia y obra pública con fondos propios. El 2026 será un año de fuerte inversión en infraestructura, en calles, desagües y mejoras que el vecino viene esperando desde hace mucho tiempo”.

Como ya fue presentado en el presupuesto recientemente aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, se destinarán el 15,2 % del Presupuesto a obras públicas, más del doble que en 2025, priorizando infraestructura, pavimento, saneamiento y espacios públicos, teniendo prevista una inversión de $18.850 millones en obras.

MÁS DE 30 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS PREVISTAS

Estas acciones forman parte del Plan de Infraestructura 2026, que será ejecutado con fondos municipales y prioriza obras de alto impacto comunitario con más de 30 intervenciones estratégicas previstas para la ciudad.