194° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE CONCORDIA: “UNIÓN DE CORAZONES, TIERRA DE ENCUENTRO Y DESTINO”

La Municipalidad de Concordia invita a la comunidad a participar de las actividades conmemorativas por el 194° Aniversario de la Fundación de la ciudad, que se celebrará este sábado 29 de noviembre en la Estación Central de Trenes “General Urquiza”, bajo el lema “Unión de corazones, tierra de encuentro y destino”.

Este año, además de una puesta en escena con la presencia de artistas locales y de la región, la conmemoración cuenta con el agregado especial del proceso de puesta en valor del edificio histórico de la Estación Central, un espacio emblemático de la identidad concordiense y testigo del desarrollo social, cultural y productivo de la ciudad, que se realizó en un trabajo conjunto entre diversas áreas de la Municipalidad.

PROGRAMA

Estación Central “General Urquiza”

19:30 horas | Acto Protocolar

Con la presencia de autoridades, instituciones y vecinos, se rendirá homenaje a la historia de Concordia y a quienes forjaron el crecimiento de la ciudad.

20:30 horas | Función Cultural

A cargo de la Subsecretaría de Educación y Cultura, bajo el concepto “Concordia: unión de corazones, tierra de encuentro y destino”, se presentará un espectáculo artístico integrado por: Ecos del Supremo; Tolato Trío; Orquesta Municipal de San Salvador; Ballet Sembrando Futuro; Ballet Renovando Sueños; Ballet Alas de Mi Patria; Ballet Municipal de Tango “La Flor del Tango”.

La propuesta combinará música, danza, puesta escénica y una intervención lumínica especial sobre la fachada de la Estación, destacando la importancia del patrimonio arquitectónico en la construcción de la identidad local.

La jornada está pensada para que familias y vecinos puedan acercarse y disfrutar del aniversario en un ambiente cálido, participativo y al aire libre. Se invita al público a llevar su sillón para vivir esta celebración comunitaria.

En caso que las condiciones climáticas no sean favorables, se informará oportunamente para cuando se reprograman las actividades.