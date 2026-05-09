Presentaron el programa de actos por el 149° aniversario de La Fraternidad

La Asociación Educacionista “La Fraternidad” dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollarán rumbo a los 150 años de historia de la institución.

La Asociación Educacionista “La Fraternidad” presentó el programa oficial de actos y actividades con motivo del 149° aniversario de la institución, bajo el lema “Rumbo a los 150 años de historia”.

Las actividades comenzarán el miércoles 13 de mayo a las 21 horas con un encuentro y cena fraternal entre actuales internos fraternales y ex internos, en el Complejo Deportivo “Benjamín Zubiaur”.

El acto central tendrá lugar el jueves 14 de mayo desde la medianoche, cuando se encenderán las luces de la institución y se realizará la tradicional marcha de internos para encender la llama votiva del monolito fraternal ubicado en Plaza General Francisco Ramírez.

Posteriormente, a las 8:30 horas, se llevará adelante el izamiento de la bandera en el patio de la Casa, acompañado por la interpretación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y el Himno a Concepción del Uruguay, a cargo de la banda de música del Batallón de Ingenieros Blindado II.

La jornada continuará con homenajes y ofrendas florales en memoria de referentes históricos de la institución, además de un desayuno fraternal, presentación de obras de adecuación edilicia e inauguración de nuevas aulas y sanitarios.

Las celebraciones culminarán con un almuerzo por el 149° aniversario, del que participarán internos, alumnos, empleados y autoridades de la Asociación Educacionista “La Fraternidad” y de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).

Además, el cronograma incluye otras actividades destacadas como la 16° edición de la Maratón UCU “Rumbo a los 150 años de historia”, prevista para el sábado 13 de junio, actos de revalorización institucional y las tradicionales colaciones de grado de la UCU.

Desde la institución destacaron que este nuevo aniversario representa “un camino hacia los 150 años de historia”, reafirmando los valores educativos y fraternales que identifican a La Fraternidad desde su fundación.