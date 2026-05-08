AZCUÉ ANALIZÓ JUNTO AL GABINETE LOS AVANCES DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO HACIA EL BICENTENARI O

AZCUÉ ANALIZÓ JUNTO AL GABINETE LOS AVANCES DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO HACIA EL BICENTENARIO

Este viernes el Intendente Francisco Azcué encabezó una nueva reunión de gabinete donde uno de los principales temas abordados fue el avance del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario cuya inversión, con fondos propios, para este año, ronda los 20.000 millones de pesos.

“Sabemos que cada cuadra pavimentada, cada obra y mejora hecha en los barrios estamos mejorando el día a día de muchos vecinos para que , cuando llueve, no se embarren, para que pueden transitar y llevar los chicos a la escuela sin complicaciones, por eso queremos darle cada vez más ritmo a este plan que en definitiva busca devolver a los ciudadanos lo que aportan con sus impuestos” remarcó Azcué.

Tal como lo había anunciado el Intendente en la apertura de sesiones de este año, se está avanzando en el proceso licitatorio de una planta asfáltica que prevé una inversión total de 1.125 millones de pesos con una capacidad mínima de 60 toneladas por hora y un ahorro estimado, en función a la cantidad de mezcla elaborada en el año, del 40% con respecto a la contratación a terceros.

Esto dará mayor ritmo a la producción y ejecución de obras, devolviendo autonomía y control de la red vial a la Municipalidad. Además, generará trabajo local y capacitación técnica al personal municipal.

Cuanto más asfalto produce la planta, más rápido se recupera la inversión y mayor es el ahorro para la ciudad ya que el Municipio dejará de esperar disponibilidad de proveedores, obteniendo mayor independencia a la hora de ejecutar las obras. Pasa de comprar asfalto, a producirlo. A estos beneficios se le suma que la planta es responsable con el medioambiente ya que su sistema permite reducir significativamente las emisiones de partículas y cuenta con estándares en instalaciones de vanguardia internacional.

PLANTA DE ADOQUINES

También, se informó sobre la Planta Municipal de Adoquines, que demandará una inversión total de 130 millones de pesos, permitiendo una producción diaria de 2100 adoquines y ejecutar 1,5 cuadra por mes de pavimento articulado.

En cuanto al ahorro que le generará a la Municipalidad, a modo de ejemplo se indicó en la reunión de Gabinete que, comprando a terceros, para 4 cuadras de adoquines, costaría alrededor de 90 millones de pesos. Hacerlo con recursos propios, 28 millones de pesos, o sea, un 69% menos de costo.

Asimismo, el Secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel informó sobre los trabajos que se ejecutan en el marco del programa de obras en distintos barrios de la ciudad que tienen que ver con bacheo, cordón cuneta y pluviales.