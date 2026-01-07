SE REPROGRAMA LA VENTA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia informa que, debido a una actualización del sistema de ventas, orientada a mejorar la experiencia de compra para vecinos y turistas, se reprogramará únicamente la venta de entradas correspondiente al sector VIP Turista.

La venta de entradas para la Sexta Noche del Carnaval 2026, que se realizará el sábado 21 de febrero, y para el nuevo sector de mesas en el Área VIP (Sector Inicial), se desarrollará con normalidad, respetando las fechas y modalidades ya informadas.

En los próximos días se comunicará oficialmente la nueva fecha de habilitación para la venta del sector VIP Turista, a través de los canales institucionales del Carnaval de Concordia.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se agradece la comprensión del público y se continúa trabajando para brindar un Carnaval cada vez más organizado, accesible y de calidad, reafirmando su importancia cultural, social y turística para la ciudad.

