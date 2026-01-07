Local Concordia

SE REPROGRAMA LA VENTA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL

7 enero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

SE REPROGRAMA LA VENTA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia informa que, debido a una actualización del sistema de ventas, orientada a mejorar la experiencia de compra para vecinos y turistas, se reprogramará únicamente la venta de entradas correspondiente al sector VIP Turista.

La venta de entradas para la Sexta Noche del Carnaval 2026, que se realizará el sábado 21 de febrero, y para el nuevo sector de mesas en el Área VIP (Sector Inicial), se desarrollará con normalidad, respetando las fechas y modalidades ya informadas.

En los próximos días se comunicará oficialmente la nueva fecha de habilitación para la venta del sector VIP Turista, a través de los canales institucionales del Carnaval de Concordia.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se agradece la comprensión del público y se continúa trabajando para brindar un Carnaval cada vez más organizado, accesible y de calidad, reafirmando su importancia cultural, social y turística para la ciudad.

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Municipalidad de Concordia
https://twitter.com/MuniConcordia

www.facebook.com/Municipio.Concordia

www.instagram.com/municipalidad_de_concordia

Facebook Comments Box

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

Contratos caídos en Concordia: familiares de políticos, sindicalistas y militantes figuran en la lista

6 enero, 2026
maxi
Local Concordia

ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE PARA ESTUDIANTES

6 enero, 2026
maxi
Local Concordia

ALERTA ALIMENTARIA EMITIDA POR LA ANMAT SOBRE RETIRO DEL MERCADO DE PRODUCTOS PARA LACTANTES

6 enero, 2026
maxi
Local Concordia

EL INTENDENTE AZCUÉ PARTICIPÓ DEL CAMBIO DE AUTORIDADES DE LA PREFECTURA NAVAL REPRESA SALTO GRANDE

5 enero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

SE REPROGRAMA LA VENTA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL

7 enero, 2026
maxi
Local Concordia

Contratos caídos en Concordia: familiares de políticos, sindicalistas y militantes figuran en la lista

6 enero, 2026
maxi
Local Concordia

ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE PARA ESTUDIANTES

6 enero, 2026
maxi
Local Concordia

ALERTA ALIMENTARIA EMITIDA POR LA ANMAT SOBRE RETIRO DEL MERCADO DE PRODUCTOS PARA LACTANTES

6 enero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com