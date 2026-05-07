USAR LA POBREZA CON FINES POLÍTICOS HABLA MÁS DE QUIEN INTENTA HACERLO QUE DE QUIENES REALMENTE LA PADECE N

USAR LA POBREZA CON FINES POLÍTICOS HABLA MÁS DE QUIEN INTENTA HACERLO QUE DE QUIENES REALMENTE LA PADECEN.

Los concejales del bloque oficialista Emmanuel Godoy y Mauricio Rey, se manifestaron sobre el comunicado recientemente emitido por la Asociación de Pastores Unidos de Concordia, donde se cuestionan las políticas que lleva la actual gestión municipal en torno a la pobreza en la ciudad.

En ese sentido Godoy remarcó que desde el primer día de gestión se viene hablando de la pobreza en Concordia. Siempre se puso el tema sobre la mesa, nunca se intentó ocultarlo y lo más importante, se comenzó a trabajar para muchas personas que lamentablemente se encuentran en esa situación, no sean utilizadas o monedas de cambio por parte de inescrupulosos que se disfrazaron durante mucho tiempo bajo la figura de comedores sociales y lo único que hacían era quedarse con los recursos que eran para los que más lo necesitaban.

A través de la Secretaría de Desarrollo Humano se realizó el Proyecto Relevar, “el cual recorrió los barrios con mayor vulnerabilidad y las familias dejaron de ser números, estadísticas, a tener nombre y apellido. Por esa vía se realizaron y se realizan asistencia que van desde bolsones alimentarios a otros elementos como puede ser ropa de abrigo, chapas, entre otros.”

Por su parte Rey sostuvo que, “por medio de un trabajo conjunto entre distintas áreas del Municipio, instituciones intermedias y organismos provinciales o nacionales se atendieron cuestiones de salud, actualización y renovación de documentación, programas oftalmológicos o el acceso a actividades deportivas o recreativas por medio del programa Centros de Familia.”

“Hoy sabemos desde donde hablan y no lo están haciendo en representacion a una institución como la Asociación de Pastores Unidos de Concordia, que respetamos y reconocemos, sino claramente desde una posición política, con personas que fueron parte de listas de candidatos o de campañas políticas pertenecientes a un signo político claramente contrario al que gobierna hoy Concordia y que es responsable directo de los índices de pobreza e indigencia que azotan la ciudad no solo en este 2026, sino hace muchos años.”

Cuando se conformó la Mesa de Desarrollo Humano, donde una de las comisiones estaba destinada a tratar la cuestión de las adicciones, “Me resulta llamativo que, en reiteradas oportunidades, fueron invitados a participar de espacios de diálogo, planificación y reuniones de trabajo para abordar proyectos de manera conjunta, pero no respondieron a las convocatorias ni acompañaron con su presencia.” Indico Godoy

“Sería bueno que la sociedad los conozca por su signo político, aportando ideas, desde ese lugar, no usando una institución. En 2023 la sociedad votó otra cosa y fue justamente no usar políticamente una necesidad” resaltaron los concejales.