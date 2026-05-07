MEDIANTE EL PROGRAMA ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO MÁS PERSONAS INGRESARON AL MERCADO LABORAL DE CONCORDIA

La Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia informa nuevas incorporaciones laborales a través de la modalidad Entrenamiento para el Trabajo, una herramienta orientada a fortalecer la formación práctica y favorecer la inserción laboral de vecinos de la ciudad mediante experiencias concretas en ámbitos reales de trabajo.

En esta oportunidad, se concretaron incorporaciones en distintos establecimientos locales, alcanzando a tres personas que comenzarán su entrenamiento en el Hotel Federico I, otras tres en Burbujas, dos en Heladería YO y una persona en Los Griego. Estas incorporaciones son el resultado del trabajo articulado entre el sector público y privado, promoviendo instancias de capacitación laboral que permiten adquirir experiencia y desarrollar habilidades específicas para mejorar las condiciones de empleabilidad.

El Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó que “seguimos fortaleciendo el vínculo con el sector privado para generar más oportunidades de inserción laboral. Este tipo de programas brinda experiencia concreta a quienes participan y, al mismo tiempo, permite a las empresas acompañar procesos de formación acordes a sus necesidades”.

Asimismo, remarcó que “cada incorporación representa una oportunidad real de crecimiento personal y profesional, y desde la Dirección de Empleo continuaremos impulsando políticas activas que promuevan el acceso al trabajo y la capacitación”.

Desde el área señalaron que se seguirá avanzando en nuevas gestiones con empresas e instituciones de la ciudad para ampliar el alcance de estos programas y seguir generando oportunidades laborales para más concordienses.