MÁS DE 300 JUBILADOS Y PENSIONADOS RECIBIERON CERTIFICADOS POR HABER PARTICIPADO DE LOS TALLERES DE LA TER CERA EDAD

MÁS DE 300 JUBILADOS Y PENSIONADOS RECIBIERON CERTIFICADOS POR HABER PARTICIPADO DE LOS TALLERES DE LA TERCERA EDAD

Durante la jornada del jueves último, en el Centro de Convenciones de Concordia, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados correspondientes a los talleres realizados durante el año 2025, organizados por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y el Departamento de Políticas de la Tercera Edad. Más de 300 jubilados y pensionados participaron del encuentro, que celebró el esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje alcanzado a lo largo del año.

Se entregaron certificados a las personas mayores que participaron en los talleres de yoga, estimulación cognitiva, informática, lectura, juegos alternativos y diversas propuestas artísticas. Además, en reconocimiento a su compromiso y profesionalismo, los talleristas recibieron distinciones especiales por su labor y por el acompañamiento brindado durante todo el ciclo.

El Intendente Francisco Azcué destacó la importancia de fortalecer los espacios destinados a las personas mayores: “Este encuentro refleja el compromiso de una comunidad que entiende que aprender, compartir y crecer no tiene edad. Nuestro desafío es seguir generando oportunidades y acompañamiento para que cada uno de ustedes pueda desarrollarse plenamente.”

Por su parte, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó el rol de las políticas públicas en la construcción colectiva: “Estos talleres no solo brindan herramientas, sino que también fortalecen los vínculos y la participación. Ver a tantas personas motivadas y protagonistas de su propio camino es una enorme satisfacción”.

Finalmente, la Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, celebró el impacto positivo del programa: “Cada taller, cada encuentro y cada aprendizaje suma a una vida más activa, más saludable y más acompañada. Este acto demuestra el valor de apostar por la inclusión y la contención de nuestros adultos mayores.”

El encuentro reafirmó la importancia de continuar impulsando acciones que promuevan el bienestar, la autonomía y la participación de las personas mayores en la vida comunitaria. Estuvieron presentes el Jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra y el Director de Discapacidad, Lic. Maximiliano Navarro Jaurena.