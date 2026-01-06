ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE PARA ESTUDIANTES
El Departamento de Transporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa a todos los beneficiarios del boleto estudiantil, primario, secundario y universitario que es fundamental actualizar su beneficio.
El trámite puede hacerse desde esta semana, realizando los siguientes pasos:
Pasar la tarjeta por las Terminales Automáticas.
Consultar saldo en la app SUBE.
Realizar una carga a bordo en colectivos habilitados.
Es importante efectuar la actualización ya que les permitirá seguir accediendo a los beneficios durante el verano.