ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE PARA ESTUDIANTES

El Departamento de Transporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa a todos los beneficiarios del boleto estudiantil, primario, secundario y universitario que es fundamental actualizar su beneficio.

El trámite puede hacerse desde esta semana, realizando los siguientes pasos:

Pasar la tarjeta por las Terminales Automáticas.

Consultar saldo en la app SUBE.

Realizar una carga a bordo en colectivos habilitados.

Es importante efectuar la actualización ya que les permitirá seguir accediendo a los beneficios durante el verano.