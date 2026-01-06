Local Concordia

ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE PARA ESTUDIANTES

6 enero, 2026
maxi
ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE PARA ESTUDIANTES

El Departamento de Transporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia informa a todos los beneficiarios del boleto estudiantil, primario, secundario y universitario que es fundamental actualizar su beneficio.

El trámite puede hacerse desde esta semana, realizando los siguientes pasos:

Pasar la tarjeta por las Terminales Automáticas.

Consultar saldo en la app SUBE.

Realizar una carga a bordo en colectivos habilitados.

Es importante efectuar la actualización ya que les permitirá seguir accediendo a los beneficios durante el verano.

