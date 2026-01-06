ALERTA ALIMENTARIA EMITIDA POR LA ANMAT SOBRE RETIRO DEL MERCADO DE PRODUCTOS PARA LACTANTES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, en función de preservar la salud de la población, da a conocer un alerta alimentaria emitida por la ANMAT, referida al retiro del mercado de productos de NESTLÉ ARGENTINA S.A.

La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos.

Se trata, según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), de un retiro voluntario y preventivo del mercado realizado por la empresa y contempla determinados lotes de productos destinados a lactantes.

Los productos afectados son:

De elaboración nacional (Santa Fe)

Fórmula láctea para lactantes en polvo - Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g - RNE N°: 21-114032 - RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

• Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

• Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

• Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo - Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g - RNE N°: 21-114032 - RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

• Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

• Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

• Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

• Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

• Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

• Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

• Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

• Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Importado (origen Suiza)

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes - Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g RNE N°: 00-014591 RNPA N°: 079-00-022965

Lote y fecha de vencimiento: Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

RECOMENDACIONES

ANMAT aclaró que se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.

Por todo lo expuesto se recomienda:

A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.

A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: Servicios.alconsumidor.

A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.