ADULTOS MAYORES PARTICIPARON DE UNA NUEVA JORNADA DE VACUNACIÓN GRATUITA

La Municipalidad de Concordia llevó adelante este martes una nueva Jornada de Vacunación Gratuita destinada a personas mayores de 60 años, una iniciativa organizada por el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, en articulación con la Secretaría de Salud.

La actividad se desarrolló en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico, donde vecinos de distintos barrios de la ciudad accedieron de manera gratuita a la aplicación de vacunas Antitetánica, Antineumocócica, Hepatitis B y Antigripal, conforme al Calendario Nacional de Vacunación.

Durante la jornada, más de 100 personas mayores participaron del operativo, reafirmando la importancia de acercar este tipo de servicios a la comunidad y promover el cuidado preventivo de la salud.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Beatriz Portugal, destacó la respuesta de los vecinos y señaló que “cada una de estas jornadas representa una oportunidad para acercar la salud a las personas mayores, facilitando el acceso a la vacunación y promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Ver la gran participación nos demuestra que este trabajo conjunto es muy valorado por la comunidad”.

Por su parte, la Licenciada en Enfermería Melina Simonetti, responsable del Nodo Epidemiológico Municipal en Inmunizaciones, remarcó la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día. “Las vacunas son una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y reducir complicaciones, especialmente en las personas mayores. Acercar estos operativos a la comunidad facilita el acceso y nos permite seguir fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud”, expresó.

Desde la Municipalidad de Concordia destacaron el trabajo articulado entre la Secretaría de Salud y el Departamento de Políticas de la Tercera Edad para continuar desarrollando acciones que garanticen el acceso a servicios esenciales y fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.