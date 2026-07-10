LA DIRECCIÓN DE EMPLEO IMPULSA UNA NUEVA BÚSQUEDA LABORAL PARA PASANTES EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y REDES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo, informa que se encuentra abierta una nueva búsqueda laboral destinada a cubrir un Perfil de Entrenamiento Laboral para desempeñarse como Pasante de Administración de Sistemas y Redes.

La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 30 años, de sexo indistinto, con estudios secundarios completos, y conocimientos en mantenimiento y configuración de redes y soporte técnico de infraestructura de software, además de contar con capacidad de análisis, organización y una actitud proactiva.

Entre las principales tareas a desarrollar se encuentran el mantenimiento y configuración de redes, el soporte técnico de infraestructura de software, la administración básica de servidores y sistemas, y la colaboración en tareas de automatización y mantenimiento, permitiendo a los participantes adquirir experiencia práctica y fortalecer su perfil profesional.

Las personas interesadas deberán presentar CV actualizado y DNI en la Dirección de Empleo, ubicada en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa promoviendo acciones que favorecen la inserción laboral y el desarrollo de oportunidades para quienes buscan adquirir experiencia y potenciar sus capacidades en el mercado de trabajo