CAPACITACIÓN SOBRE MEDIOS DE PAGOS DIGITALES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, invita a emprendedores, comerciantes y vecinos a participar de la capacitación no arancelada “Medios de Pagos Digitales y Seguridad Informática”, una propuesta para incorporar herramientas que permitan operar con mayor seguridad y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías.

La actividad forma parte del Programa CAPACITAR y se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsando espacios de formación que fortalecen el desarrollo productivo local.

La capacitación será dictada por especialistas del Banco Nación, quienes compartirán herramientas sobre medios de pago digitales, billeteras virtuales, prevención de estafas y buenas prácticas para proteger la información personal y financiera.

El encuentro se realizará el próximo miércoles 15 de julio, de 09:00 a 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia (1.º piso). La actividad es no arancelada y cuenta con cupos limitados. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/ZnD8qnRBTKA3ziZZA

Desde la Municipalidad de Concordia se continúan promoviendo capacitaciones que brindan herramientas concretas para acompañar el crecimiento de emprendedores, comerciantes y trabajadores de la ciudad.