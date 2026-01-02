APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA EL SERVICIO DE SONIDO DEL CARNAVAL 2026

El Ente Permanente de Carnaval informa que el próximo martes 6 de enero de 2026, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Privada Nº 03/2025, destinada a la contratación del servicio de sonido oficial para el Carnaval de Concordia – Edición 2026.

La instancia administrativa se desarrollará en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones aprobado mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.

Este llamado a licitación forma parte de la planificación integral del Carnaval de Concordia 2026, con el objetivo de asegurar los servicios técnicos indispensables para el correcto desarrollo del espectáculo, brindando calidad sonora y condiciones adecuadas para el público, las comparsas y la organización.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se destaca la importancia de avanzar con estos procedimientos administrativos fundamentales, reafirmando el compromiso de trabajar con organización, previsión y profesionalismo en la próxima edición de la fiesta popular más importante de la ciudad.