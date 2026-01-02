EMPERATRIZ PRESENTÓ SUS FIGURAS Y EL CARNAVAL DE CONCORDIA YA TIENE A SUS CUATRO COMPARSAS LISTAS

En una noche cargada de emoción, identidad y espíritu carnavalero, la comparsa Emperatriz realizó la presentación oficial de las figuras rumbo al Carnaval de Concordia 2026, reafirmando el compromiso artístico, cultural y organizativo de la institución con la máxima fiesta popular de la ciudad.

Durante la velada, se dieron a conocer los nombres que representarán a Emperatriz en los distintos roles protagónicos de la próxima edición del carnaval, destacándose el brillo escénico, la presencia y el fuerte sentido de pertenencia de cada integrante.

Las figuras presentadas fueron:

Embajadora: Melanie Bonazzola

Destaque: Rodolfo Baravalle

Bastonera: Lucía Monforte

Pasistas: Rodrigo Fernández y Sofía Camino

Reina de Comparsa: Daniela Ballester

Reina de Batería: Agustina Cardoso

Porta Estandarte y Cordoneras: Matías Agüero, Camila Pelichero y Lucía Ríos

Porta Bandera y Maestro de Ceremonia: Álvaro Burna y Vanesa Rodríguez

Asimismo, se presentó oficialmente el Frente de Comparsa, integrado por: Valentina Ávila, Adelaida Medina, Guadalupe Benítez, Tiara Rosales, Magdalena Lastra, Guadalupe Daneri, Valentina Celada, Maia Orzuza, Rocío Climenti, Micaela Blanco, Oriana Leguiza, Magali Negro, Sophia Poelman, Emilia Acevedo, Melanie Salinas, Camila Lescano y Martina Yoya, quienes tendrán un rol central en la puesta en escena y la identidad visual de Emperatriz en la pasarela.

Con esta presentación, Emperatriz completa oficialmente su corte y su estructura artística, dando un paso fundamental en la preparación para el próximo carnaval.

De esta manera, las cuatro comparsas de Concordia ya han presentado a sus figuras, marcando el inicio formal del camino hacia el Carnaval de Concordia 2026, que promete una edición cargada de identidad, historia, competencia y pasión en el corsódromo.

PRESENTACIÓN

En este contexto, desde la organización del Carnaval de Concordia se recuerda que la Presentación Oficial del Carnaval de Concordia – Edición 2026 se realizará el sábado 3 de enero, a partir de las 21:00 horas, en el Centro de Convenciones. Este evento marcará el inicio formal del mayor acontecimiento cultural y turístico de la ciudad, consolidando al carnaval como una expresión de identidad, tradición y desarrollo, y como un motor de encuentro para toda la comunidad concordiense y los visitantes de la región.

El Carnaval de Concordia comienza a latir con más fuerza, con sus protagonistas confirmados y una ciudad que ya se prepara para vivir, una vez más, la mayor fiesta popular del verano.