Asociación Concordiense Amigos del MTB Inscripciones habilitadas para Puerto Yeruá

EN MARCHA LAS INSCRIPCIONES PARA LA SEGUNDA FECHA EN PUERTO YERUÁ

Luego del inicio de temporada del Campeonato Concordiense de Mountain Bike en Camping de Siatrasag en el lago de Salto Grande, ya se empieza a palpitar la segunda fecha en la localidad de Puerto Yeruá.

Con epicentro en la zona de la rambla, la prueba está prevista que se dispute el sábado 16 de mayo con horario de partida a las 14 horas. Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB se trabaja en los aspectos organizativos, mientras que las inscripciones ya se toman en el sitio: https://www.encarrera.com.ar/mtb/

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el jueves 14 de mayo a las 18 horas, ese mismo día se realizará la entrega de los kits de carrera de 18.30 a 20.30 horas con lugar a confirmar. En tanto que el mismo sábado de la competencia, de 12.30 a 13.30 horas se entregarán los kits a los competidores que lleguen de otros destinos.

“Estamos en el proceso de diagramar el circuito, que será similar a los años anteriores, con el cambio de algunos sectores. Incluso, la zona de largada y llegada será diferente a los anteriores, si bien vamos a utilizar la rambla, pero será distinta para que los bikers tengan otra alternativa y que sea visible para la gente que vaya a mirar la carrera”, expresó Esteban Sbresso, presidente de los Amigos del MTB.

Y agregó: “La parte de selva en galería hemos agregado un tramo más, también se hizo todo un trabajo de logística en la zona, ya que se limpió y se lo trazó al circuito. También habrá algunos caminos rurales de la localidad. Por último, agradecer a la Municipalidad de Puerto Yeruá porque siempre está colaborando y nos brinda el apoyo”.

Prensa Amigos del MTB