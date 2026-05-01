UN LLAMADO A TIEMPO ES EL LIMITE A LA VIOLENCIA – DETUVIERON A UN HOMBRE CUANDO AGREDIA A SU PAREJA EN PLENA CALLE

*El hecho ocurrió durante la tarde del jueves 30 de abril en la ciudad de Federal. La intervención policial permitió la aprehensión en flagrancia del agresor, quien quedó a disposición de la Justicia*

Personal de la Jefatura de Policía Departamental Federal, intervino en un grave episodio de violencia de género ocurrido en la vía pública.

Tras recibir un aviso que alertaba sobre una situación de conflicto, los efectivos se desplazaron de manera urgente hasta calle Tratado del Pilar. Al arribar, los uniformados se encontraron con una escena de violencia explícita: un hombre, de 24 años de edad, mantenía sujeta del brazo a su pareja, quien se encontraba visiblemente golpeada y en un estado de angustia y con signos evidentes de violencia.

Ante la evidencia del hecho, la policía procedió a separar al agresor y resguardar a la víctima. De inmediato, se dio intervención al fiscal de turno, el Dr. Martín Irurueta, quien ordenó la detención inmediata del joven inculpado por el supuesto delito de "Lesiones leves en flagrancia en contexto de violencia de género".

Por cuanto, el agresor inmediatamente fue trasladado y quedó detenido y alojado en la Jefatura Departamental de Policía, donde permanecerá a disposición de la magistratura interviniente mientras se avanzan con las diligencias judiciales de rigor.