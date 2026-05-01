ESTE FIN DE SEMANA SE CORRE LA TERCERA FECHA DEL TC2000 EN CONCORDIA

Este fin de semana nuestra ciudad está recibiendo a la tercera fecha del 47º Campeonato de TC2000 con el “Gran Premio NEXON”, en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, compartiendo pista con el 32º Campeonato de Top Race y el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

Durante la tarde de este viernes se realizó la tradicional conferencia de prensa, frente al Palacio Municipal, la cual contó con la presencia del Intendente Francisco Azcué; Alejandro Levy, presidente de Tango Motorsports; Sergio Arena – Gerente General de NEXON; María Belén Schauvinhold, presidenta Ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y Luciano Sendros, vicepresidente del Parque Autódromo Ciudad de Concordia.

Los presentes coincidieron en remarcar que se trata de uno de los eventos más relevantes del automovilismo nacional, cuya realización en Concordia representa un acontecimiento trascendente en lo deportivo, turístico y económico por tratarse de un fin de semana largo y por lo que significa el “deporte tuerca” para nuestra ciudad como para el país.

CRONOGRAMA

La actividad comenzará el sábado con dos entrenamientos: El primero será a las 10.40 horas, mientras que el segundo se disputará desde las 13.10 horas. La clasificación se llevará a cabo a las 15:40 horas.

Para la carrera final, se aplicará el sistema de grilla invertida entre los seis mejores clasificados, por lo que el poleman largará desde la sexta posición el domingo.

El domingo se iniciará con el warm up a las 9.45, que servirá como última puesta a punto antes de la competencia principal. La final del TC2000 está programada para las 13, con una duración de 35 minutos más una vuelta. Al igual que en la fecha anterior, la carrera se pondrá en marcha con partida detenida.

HISTORIAL

Para el TC2000 será la visita Nº16 al trazado entrerriano donde los máximos ganadores son Mario Gayraud, Juan María Traverso, Leonel Pernía, Bernardo Llaver y Matías Rossi con dos triunfos cada uno.

La primera competencia fue en el circuito de 3.120 metros el 9 de agosto de 1981 con la pole position y victoria de Jorge Omar Del Río con el VW 1500. El podio lo completó José Miguel Pontoriero con VW 1500 y Eduardo José Sáenz con Ford Taunus.

La última carrera que se llevó a cabo en Concordia fue en el circuito de 4.700 metros el 29 de junio de 2025. La pole fue para Leonel Pernía con la Honda ZR-V #1 del Honda YPF Racing, mientras que el ganador de la final fue Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Segundo terminó Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S #117 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) y tercero Franco Morillo (Chevrolet Cruze #64 – Proracing).