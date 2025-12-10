ATARDECERES LITERARIOS AL PASEO JORGE LUIS BORGES

La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Concordia informa que durante el mes de diciembre continuarán desarrollándose los Atardeceres Literarios en el Paseo Jorge Luis Borges, un espacio pensado para promover el encuentro, la reflexión y el disfrute compartido en torno a la literatura.

En estas nuevas jornadas contaremos con la participación de la Licenciada en Letras Patricia Jaluf, quien ofrecerá narraciones y lecturas especialmente seleccionadas para el público presente. Esta propuesta busca fortalecer los espacios culturales de la ciudad y acercar alternativas que pongan en valor la palabra, la lectura y el intercambio comunitario.

Los próximos encuentros de Atardeceres Literarios tendrán lugar los días jueves 11 de diciembre y jueves 18 de diciembre, siempre a las 18:00 horas, reafirmando un ciclo que invita a los vecinos y vecinas a apropiarse del espacio público a través de experiencias culturales abiertas y gratuitas.

Desde la Subsecretaría de Educación se renueva la invitación a toda la comunidad para seguir acompañando esta iniciativa, que continúa creciendo gracias al compromiso de docentes, artistas y público en general.

Actividad libre y gratuita

Jueves 11 y jueves 18 de diciembre – 18:00 hs

Paseo Jorge Luis Borges. Avenida Eva Perón y Mendiburu.