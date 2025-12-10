Local Concordia

ALERTA POR ESTAFAS RELACIONADAS A CARNETS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

10 diciembre, 2025
ALERTA POR ESTAFAS RELACIONADAS A CARNETS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, informa y alerta a los comerciantes, y a todo el personal del rubro alimenticio, sobre la detección de personas inescrupulosas que ofrecen carnets de manipulación de alimentos falsos, solicitando para ello una transferencia bancaria de $25.000.

Al respecto, se recuerda que, para obtener dicho carnet, es requisito obligatorio realizar el curso correspondiente y aprobar un examen.

Los capacitadores habilitados pueden pertenecer a instituciones públicas (municipales, provinciales o nacionales) o al sector privado (capacitadores externos), deben contar con título universitario o experiencia comprobable en inocuidad alimentaria. En todos los casos, deben estar reconocidos por la autoridad jurisdiccional competente.

Por ello se recomienda:

No aceptar ofertas de carnets sin curso previo

No realizar transferencias o pagos a particulares que no pertenezcan a instituciones reconocidas.

Ante cualquier duda, consultar únicamente por canales oficiales: Dirección de Bromatología Municipalidad de Concordia, calle Roque Sáenz Peña 225, 2° Piso – Teléfono 345-429 1516 o al Whatsapp 345-408 5487.

