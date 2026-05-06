AZCUÉ REUNIÓ A SU EQUIPO DE GOBIERNO PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE PLANIFICAC IÓN ORIENTADA A RESULTADOS

AZCUÉ REUNIÓ A SU EQUIPO DE GOBIERNO PARA AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

El intendente Francisco Azcué encabezó una mesa de trabajo con su equipo de gobierno para avanzar en la profesionalización de la gestión municipal mediante la implementación de una metodología de planificación orientada a resultados.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo de cooperación técnica firmado entre el Municipio, el Observatorio Social y la Corporación Andina de Fomento –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar la planificación basada en resultados, con impacto directo en la formulación del presupuesto institucional.

En este proceso, el Observatorio Social aporta el marco metodológico que permitirá fortalecer la gestión a partir de herramientas de medición y evaluación. Esto facilitará analizar el impacto real de las políticas públicas, mejorar la toma de decisiones estratégicas y consolidar mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

El trabajo en marcha también apunta a cumplir con los estándares de calidad requeridos por el organismo internacional para acceder a financiamiento externo, en el marco del Plan de Revitalización de la Zona Noroeste de Concordia.