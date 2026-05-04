BALANCE POSITIVO: CONCORDIA CONSOLIDA SU ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA REGIÓN

Con un 72% de ocupación hotelera, Concordia reafirmó su posición como destino referente del litoral durante el último fin de semana largo. En sintonía con este resultado, se realizó una agenda de promoción técnica y masiva en la 49° Fiesta Nacional del Surubí (Corrientes) y el 75° Workshop de ARAV (Rosario) La meta es clara: fortalecer la identidad del destino, consolidar vínculos con operadores del sector y asegurar el movimiento turístico durante todo el año.

De acuerdo con los datos relevados por el Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo, entre el 30 de abril y el 3 de mayo, Concordia reafirmó su poder de convocatoria nacional e internacional. El flujo de visitantes estuvo liderado por la Provincia de Buenos Aires (67%), CABA (17%) y la República Oriental del Uruguay (16%). Con un perfil orientado plenamente al ocio y la recreación, el movimiento turístico inyectó $618.547.500 en la economía local, con un gasto promedio de $92.500 por persona.

Este éxito responde a la efectividad de las estrategias en redes sociales (60%) y a un sólido 40% que volvió a elegir la ciudad, reflejando la alta satisfacción de quienes regresan a la ciudad.

PROPUESTAS RECREATIVAS Y EVENTOS DE GRAN CONVOCATORIA

La agenda del fin de semana combinó espacios naturales, sitios históricos y eventos deportivos. El TC2000 en el Autódromo local fue uno de los principales motores de movimiento, atrayendo a visitantes de todo el país.

En cuanto al patrimonio histórico, el Naranjal de Pereda y el Castillo San Carlos reafirmaron su magnetismo, donde se desarrollaron visitas guiadas, actividades como encuentros de meditación y avistamiento de mariposas, diversificando la oferta de este ícono con experiencias vinculadas a la naturaleza.

A esto se sumaron experiencias innovadoras como ‘Arquitectura Nocturna’, un recorrido con linternas que permitió redescubrir el legado urbano desde una perspectiva única.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Con un fuerte enfoque en el posicionamiento del destino, la ciudad marcó presencia en la 49° Fiesta Nacional del Surubí, difundiendo los atractivos locales ante un público masivo. Esta acción se complementa con la participación en el 75° Workshop de ARAV que se llevó a cabo en conjunto con la Asociación hotelera Gastronómica de Concordia, donde se fortalecieron vínculos con operadores clave para posicionar estratégicamente las termas, la riqueza cultural y el enoturismo regional.

Desde la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR (Ente Mixto Concordiense de Turismo) destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para posicionar a Concordia en mercados estratégicos y fortalecer el desarrollo turístico durante todo el año.