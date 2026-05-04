EXITOSA JORNADA DE LA FERIA PASEO DEL RÍO EN LA PLAZOLETA DE LAS AMÉRICAS

Con un excelente marco de público y una destacada participación de emprendedores, artistas y vecinos, se llevó adelante este domingo una nueva edición de la Feria Paseo del Río, Edición Otoño, organizada por la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo.

El evento tuvo lugar en la Plazoleta de las Américas, donde cientos de familias y visitantes disfrutaron de una tarde al aire libre recorriendo los distintos stands de emprendedores, artesanos y productores locales, consolidando este espacio como un punto de encuentro para la promoción del trabajo local y el fortalecimiento de la economía regional.

Durante la jornada, el público acompañó con entusiasmo la propuesta artística que incluyó la presentación del Ballet Folklórico Danzas de mi Tierra, dirigido por Carolina Ferreira, el show musical del cantante Jorge Rodríguez y el cierre a puro ritmo de la banda La Don César. La conducción del evento estuvo a cargo del locutor Mario Cáceres.

En este marco, Andrea Popelka, Coordinadora de la Feria Paseo del Río, destacó la gran convocatoria y el acompañamiento de la comunidad: “Estamos muy felices por la respuesta del público. Cada edición demuestra el crecimiento de la feria y el compromiso de los emprendedores locales que encuentran aquí un espacio para mostrar y comercializar su trabajo”.

Asimismo, señaló que este tipo de propuestas “permiten generar oportunidades reales para el desarrollo emprendedor, promoviendo el consumo local y fortaleciendo los vínculos entre vecinos, artistas y productores”.

Desde la organización remarcaron que la Feria Paseo del Río continúa consolidándose como un espacio de encuentro, recreación y promoción cultural, reafirmando el compromiso municipal de acompañar e impulsar iniciativas que fortalezcan el entramado productivo local.

De esta manera, la feria vuelve a posicionarse como una propuesta abierta para toda la comunidad concordiense, combinando emprendedurismo, cultura y recreación en un entorno familiar.