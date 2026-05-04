SE REALIZÓ EL ACTO CONMEMORATIVO POR EL 44° ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA “GENERAL BELGRA NO”

SE REALIZÓ EL ACTO CONMEMORATIVO POR EL 44° ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA “GENERAL BELGRANO”

Con la presencia del intendente Francisco Azcué y el vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Concordia Héctor José Castro, se llevó a cabo esta mañana el acto conmemorativo por el 44° aniversario del hundimiento del Crucero ARA “General Belgrano”

Durante la ceremonia se recordó a los concordienses Jorge Alberto Sendrós y Antonio Raúl González, fallecidos durante el conflicto y Ricardo Aníbal Rigoni, fallecido postguerra, además de rendir homenaje a los 323 tripulantes que dieron su vida en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas.

El intendente Francisco Azcué recordó que “el hundimiento del ARA General Belgrano es uno de los episodios más dolorosos de la guerra de Malvinas y de la historia argentina. Aquel 2 de mayo de 1982, en las frías aguas del Atlántico Sur, el Belgrano navegaba con más de 1000 hombres a bordo cuando fue atacado. En cuestión de minutos, en medio de la tormenta, del frío extremo y de la incertidumbre, 323 argentinos quedaron para siempre en el mar, dando su vida en cumplimiento del deber”.

Por su parte el Sub Encargado de la Armada Argentina Delegación Naval Concordia, Suboficial 1° de Infantería de Marina, Leonardo Esteban Girard, subrayó que “nos reunimos para rendir homenaje a los 323 héroes del crucero ARA General Belgrano, quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber durante la guerra de Malvinas. El tiempo no ha borrado el sacrificio de nuestros marinos; su entrega permanece viva en el corazón de cada argentino que comprende el verdadero significado de servir a la Patria”.

Acompañaron el acto integrantes del Centro de Veteranos Malvinas de Concordia; legisladores provinciales; concejales; miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; docentes y alumnos de la escuela secundaria N°35 Cabo Sendrós; e instituciones patrióticas, religiosas y de servicios.