BLOQUEO SANITARIO PREVENTIVO ANTE UN POSIBLE CASO DE CHIKUNGUNYA

La Municipalidad de Concordia llevó adelante un operativo de bloqueo sanitario en el barrio Victorino Simón, ante la detección de un posible caso de chikungunya.

Las acciones preventivas fueron desarrolladas de manera conjunta entre la Secretaría de Salud, la Unidad Extramuro y promotores de salud del Hospital Masvernat, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger a la comunidad.

El operativo comprendió un total de nueve manzanas alrededor del domicilio donde se ubicaría el caso sospechoso. En el lugar se realizaron tareas de fumigación, descacharrización y concientización casa por casa, informando a los vecinos sobre las medidas de prevención y la importancia de eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Estas tareas fueron encabezadas por el Secretario de Salud de Concordia, Dr. Diego Sauré; la directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Karina Greco; y la responsable de la Unidad Extramuro, Lisa López.

La Secretaría de Salud recuerda a los vecinos la importancia de mantener los patios limpios, eliminar recipientes con agua y permitir el ingreso de los equipos de salud y saneamiento cuando se realicen este tipo de bloqueos preventivos.