ACTO POR EL 204º ANIVERSARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Esta mañana se llevó a cabo el acto conmemorativo por el 204° aniversario de la Policía Federal Argentina (PFA) que nació con la misión de garantizar la seguridad pública, preservar el orden constitucional y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.

La ceremonia fue encabezada por el Jefe de la División Unidad Operativa Federal Concordia Subcomisario Marcos Gastón Hernández junto al Intendente Francisco Azcué y el Jefe de la División Antidrogas Concordia Comisario Jorge Luis Rodrigo Daloia.

“La Policía Federal Argentina, desde su creación, está día a día al corriente de lo que necesita la sociedad, trayendo seguridad, protección de derechos y libertades, como lo venimos haciendo en Concordia junto al Juzgado Federal y la Municipalidad de Concordia” manifestó Daloia.

El intendente Francisco Azcué, por su parte y además de reiterar el compromiso de continuar con el trabajo institucional conjunto, puso en relieve “el trabajo de las autoridades de tan prestigiosa institución como de todo el personal por la vocación de servicio, entrega y por todo lo que hacen por la comunidad”.

Durante el acto se hizo entrega de distinciones al personal destacado de la fuerza por su compromiso, desempeño y espíritu de servicio.

Acompañaron el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; integrantes de Gendarmería Nacional Argentina, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, Policía de Entre Ríos, Unidad Penal N°3; y familiares.