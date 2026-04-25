CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN LOCAL: CONCLUYÓ EL CURSO DE ARMADO DE MUEBLES EN CEDEFI

La Municipalidad de Concordia llevó adelante una nueva instancia de formación laboral con la finalización del Curso de Armado de Muebles con Tableros de Melamina, una propuesta orientada a fortalecer capacidades técnicas y ampliar oportunidades de inserción laboral en la ciudad.

La capacitación se desarrolló durante tres jornadas en el Galpón del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CEDEFI), con la colaboración de la empresa EGGER, que acompañó la iniciativa mediante el aporte de materiales y asistencia técnica, consolidando el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El espacio formativo convocó a emprendedores, trabajadores del sector, estudiantes técnicos y vecinos interesados en aprender un oficio con demanda creciente. Durante el curso, los participantes adquirieron conocimientos prácticos sobre medición, armado, ensamblado y terminaciones de muebles en melamina, fortaleciendo habilidades aplicables tanto al trabajo independiente como a la industria local.

El Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, destacó el impacto de estas acciones: “La capacitación es una herramienta central para el desarrollo productivo. Generamos espacios donde los vecinos pueden formarse, adquirir experiencia práctica y proyectar nuevas oportunidades laborales vinculadas a la producción local.”

Además, señaló que los muebles elaborados durante la formación serán donados a instituciones de Concordia, reforzando el compromiso social de cada instancia de capacitación: “El aprendizaje se transforma en un aporte concreto para la comunidad, fortaleciendo escuelas, clubes y organizaciones que cumplen un rol social fundamental”, expresó.

La actividad se enmarca dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que impulsa políticas públicas orientadas a la capacitación, el empleo y el crecimiento económico local.

De esta manera, Concordia continúa promoviendo la formación en oficios, la articulación institucional y el desarrollo productivo como pilares para construir más oportunidades para toda la comunidad.