TERCERA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

La Municipalidad de Concordia llevó adelante la Tercera Asamblea del Consejo Municipal del Adulto Mayor, un espacio de participación institucional destinado a fortalecer políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la ciudad.

La jornada se desarrolló en la Sala de Reuniones del Concejo Deliberante y fue encabezada por el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, junto a la Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, contando con la participación de representantes del sistema de salud, organismos públicos y centros de jubilados.

Durante el encuentro, el eje principal estuvo centrado en la atención sanitaria de jubilados y adultos mayores en Concordia. Representantes de hospitales, sanatorios y organismos vinculados al sector brindaron explicaciones sobre el funcionamiento general de las prestaciones médicas y la organización de la atención, aportando información relevante para los integrantes del Consejo.

En ese marco, se informó además que el Hospital Carrillo cuenta con guardia médica las 24 horas, dato que resultó significativo para muchos de los presentes. Asimismo, se planteó la necesidad de avanzar en instancias de capacitación e información destinadas a jubilados y adultos mayores, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre los servicios disponibles y facilitar el acceso al sistema de salud.

El Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó que “este Consejo permite generar un ámbito de diálogo directo entre instituciones y representantes de los adultos mayores, promoviendo soluciones concretas a partir del trabajo conjunto”.

Por su parte, Gladys Portugal subrayó que “estos espacios son fundamentales para escuchar, informar y acompañar a nuestros adultos mayores, fortaleciendo la participación y el acceso a derechos”.

Participaron de la asamblea Leticia Saucedo y Teresa González, en representación del Sanatorio Concordia; el Director del Hospital Delicia Concepción Masvernat, Dr. Guillermo Diego Bossa; Matías Benítez, Atención Ciudadana de la Municipalidad de Concordia; Victoria Jauregui, en representación de la Subsecretaría Desarrollo Social; Andrea Chirino, coordinadora del Hogar Isthilart; Mercedes Carbonara, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia; Jorge Segovia, representante de los jubilados; Josefina Sánchez, en representación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Entre Ríos; la concejal Verónica Del Boca; y Rosana Fernández, subjefa de enfermería del Hospital Carrillo, junto a demás autoridades y referentes institucionales.

Desde el municipio se destacó la importancia de sostener estos espacios de diálogo permanente, que permiten avanzar en lineamientos estratégicos para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores.

La próxima reunión del Consejo Municipal del Adulto Mayor se realizará el miércoles 20 de mayo a las 9:00 horas, dando continuidad al trabajo articulado entre el Estado, las instituciones y la comunidad.