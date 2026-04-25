CODESAL FUE SEDE DE LA PRESENTACIÓN DEL PREMIO BINACIONAL “RÍO DE LOS PÁJAROS”

En el salón de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) se realizó la conferencia de presentación del Premio Binacional “Río de los Pájaros”, uno de los reconocimientos más importantes en materia de comunicación y turismo de la región.

Organizado por la Fundación Paralelo Turístico, con sede en Concordia, el galardón distingue cada año la labor de medios de comunicación, periodistas, locutores, municipios y prestadores turísticos de Argentina y Uruguay, destacando el compromiso y el aporte de quienes impulsan el desarrollo turístico, cultural y social de ambos países.

La edición 2026 tendrá como figura central de su tradicional estatuilla al Cardenal de copete rojo, ave emblemática que este año representa al premio y que se suma a la colección de especies que, edición tras edición, identifican este importante reconocimiento.

Además de la esperada gala de premiación, el evento contempla jornadas vinculadas al turismo, paseos por ciudades cercanas, city tours y visitas a complejos termales para los participantes, generando una valiosa oportunidad para mostrar los atractivos naturales, turísticos y productivos de la región de Salto Grande a visitantes de distintos puntos del país y de Uruguay.

La mesa de presentación estuvo integrada por Marcelo Coutinho, presidente de la Fundación Paralelo Turístico, acompañado por las licenciadas Mónica Beber y Patricia Constanzo, integrantes de la misma fundación. En representación de CODESAL participó su presidente, Eduardo Cristina. También estuvieron presentes Agustín Negri por Bodega Robinson, espacio donde se desarrollará la gala de premiación, y Hugo Acuña, periodista de la provincia de Chaco y participante nominado en esta edición.

Desde CODESAL se destaca la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que reconocen el trabajo de cientos de comunicadores que, con dedicación y profesionalismo, difunden cada día la identidad, la cultura y los destinos turísticos de nuestro país.

Asimismo, se hace hincapié en que la llegada de periodistas, conductores y productores de medios de comunicación de ambos países representa una gran oportunidad para seguir posicionando al Lago de Salto Grande como destinos de referencia, permitiendo que sus experiencias y vivencias se multipliquen luego en miles de hogares a través de radios, canales de televisión, portales y plataformas digitales.

Para la Corporación, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, es un orgullo recibir a todos los participantes y ser parte de un evento de gran prestigio que reconoce a quienes, desde la comunicación y el turismo, contribuyen al crecimiento y la promoción de nuestros lugares.