CODESAL ACOMPAÑÓ LA APERTURA DE LA 4° FERIA ENTRERRIANA DEL LIBRO EN CONCORDIA

La propuesta cultural reúne hasta el viernes a escritores y editores de

todo el país en la UTN Regional Concordia

Este miércoles 12 de agosto quedó inaugurada la 4° Feria Entrerriana del

Libro, un espacio de tres jornadas que reúne a escritores, editores y

lectores en la ciudad. El acto de apertura se realizó en el aula magna de

la UTN Regional Concordia, con la presencia de estudiantes de distintas

escuelas de la región.

Participaron del inicio de la feria Liliana Ferreira, presidenta de SADE

Concordia; el Ing. Fabián Avid, decano de la UTN Regional Concordia; y

Eduardo Cristina, presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto

Grande (CODESAL).

*TRES DÍAS PARA LA LECTURA Y LA CULTURA*

Hasta el viernes 14 de agosto, de 9 a 20 horas y con entrada libre y

gratuita en Salta 277, la feria ofrece charlas, presentaciones de libros,

disertaciones y stands de editoriales de distintos puntos del país.

El objetivo es acercar la literatura a toda la comunidad y especialmente a

los jóvenes, generando un punto de encuentro entre autores, editoriales,

instituciones educativas y el público.

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó el acompañamiento

institucional y señaló:

"Hay una palabra enorme que es desarrollo. Creemos en la integración de

actividades que nuclean a toda la región de Salto Grande y por eso estamos

hoy acá, acompañando nuevamente. Leer nutre, leer te hace crecer, pensar y

discernir. Fomentar la lectura en los jóvenes es fundamental".

Por su parte, el decano de la UTN, Fabián Avid, valoró que la universidad

abra sus puertas a propuestas culturales:

"Es importante que la UTN sea parte de este encuentro. Acercar los libros,

los escritores y los lectores a los jóvenes fortalece el acceso a la

cultura desde la educación pública".

En tanto, Liliana Ferreira, presidenta de SADE Concordia, agradeció el

respaldo de CODESAL:

"Quiero agradecer a Eduardo Cristina y a CODESAL. Es una institución que

apoya a las entidades deportivas y culturales. En este caso nos ayudan

difundiendo y gestionando con instituciones a las que nosotros no llegamos.

Gracias a esa gestión podemos llevar adelante esta feria".

*UN ESPACIO PARA TODA LA COMUNIDAD*

La 4° Feria Entrerriana del Libro se consolida como un espacio para poner

en valor el trabajo de autores y editores independientes, y para que la

comunidad pueda acceder de forma gratuita a propuestas literarias y

culturales.

CODESAL, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a

cargo de Mauricio Colello, continúa acompañando iniciativas que promueven

el desarrollo cultural, educativo y social de la región de Salto Grande.