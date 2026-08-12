*EL MUNICIPIO RECHAZÓ UN RECURSO DE NULIDAD CONTRA LA LICITACIÓN DE

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POR EXTEMPORÁNEO Y FALTA DE PERSONERÍA*

La Municipalidad de Concordia desestimó la impugnación al Decreto Nº

668/2026 que lanzó la Licitación Pública Nº 47/2026. El recurrente, Rubén

Darío Carruega es oriundo de Colón y fijó domicilio en Concordia

recientemente.

El Departamento Ejecutivo desestimó el recurso de revocatoria presentado

contra el Decreto Nº 668/2026, que aprobó el pliego y dispuso el llamado a

Licitación Pública Nº 47/2026 para contratar el servicio de recolección de

residuos sólidos urbanos de la ciudad. La decisión, adoptada en el marco

del Expediente Digital Nº 3401/2026 y el Expediente Externo Nº 1.367.967,

declaró el recurso formalmente inadmisible por presentarse fuera de término

y por no acreditarse la personería invocada.

*Un recurso presentado fuera de plazo*

El escrito fue firmado por Rubén Darío Carruega, quien se presentó en

nombre de la firma "C.I.M.S.". De acuerdo con las constancias incorporadas

al expediente y el cómputo de los plazos establecido por la normativa

municipal aplicable, la presentación fue realizada una vez vencido el

término previsto para formular la impugnación, incluyendo el plazo de

gracia contemplado por el régimen de procedimientos administrativos. En

consecuencia, el Departamento Ejecutivo consideró que el recurso resultaba

formalmente extemporáneo.

*Sin acreditar la representación invocada*

Además de la extemporaneidad, el Municipio consideró que no se encontraba

acreditada la personería invocada por el presentante: Carruega no presentó

poder, estatuto, contrato constitutivo ni ningún documento que pruebe la

existencia legal de C.I.M.S. ni su facultad para representarla.

Asimismo, las constancias de ARCA y ATER acompañadas solo identifican al

propio Carruega y su CUIT personal, sin acreditar la existencia de la

empresa que dice representar.

*El fondo del reclamo, también rechazado*

El Municipio tampoco hizo lugar al pedido de suspensión del proceso ni a la

prórroga de 45 días solicitada para la apertura de ofertas, al considerar

que no se aportaron pruebas de direccionamiento, discriminación o

imposibilidad de participar en la licitación.

*Respuesta técnica a las consultas*

En paralelo, la Municipalidad envió a C.I.M.S. una nota de respuesta con

aclaraciones a más de 90 consultas técnicas sobre el pliego, relacionadas

con contenedores, sitio de disposición final, certificaciones, personal y

equipamiento—, aunque sin reconocerle personería.

Carruega ya se había presentado recientemente en la Licitación Pública de

recolección de residuos de Villa Elisa manifestando presuntas

irregularidades. Es oriundo de la ciudad de Colón y fijó domicilio en

Concordia hace poco tiempo.

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