*EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES SE CAPACITARON EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y PLAN
DE NEGOCIOS*
En el marco del Programa CAPACITAR 2026, la Subsecretaría de Desarrollo y
Emprendedurismo llevó adelante una nueva instancia de formación destinada a
emprendedores, comerciantes y personas interesadas en fortalecer sus
proyectos y mejorar la gestión de sus negocios.
La capacitación “Educación Financiera y Plan de Negocios” se desarrolló en
el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia y estuvo a cargo del
equipo técnico del Banco de la Nación Argentina, sucursal Concordia.
Durante la jornada, los participantes incorporaron herramientas y
conocimientos vinculados a la administración de recursos, la planificación
financiera y la elaboración de un plan de negocios, con el objetivo de
favorecer una gestión más ordenada y contribuir a la sostenibilidad y
rentabilidad de sus emprendimientos.
El encuentro contó con la participación de emprendedores y comerciantes
locales, quienes pudieron realizar consultas, intercambiar experiencias y
adquirir herramientas concretas para aplicar en sus actividades.
En este sentido, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel
Gorostegui, destacó la importancia de este tipo de instancias formativas al
señalar que “la educación financiera es una herramienta clave para el
crecimiento de los emprendimientos y el fortalecimiento del entramado
productivo local. Cuando los emprendedores acceden a conocimientos
concretos sobre planificación y administración, se generan mayores
oportunidades de desarrollo sostenible”.
Asimismo, Gorostegui remarcó que “desde el área de Cooperativismo y
Asociativismo trabajamos para acompañar estos procesos, promoviendo la
organización, la cooperación y el acceso a herramientas que permitan
consolidar proyectos productivos en el tiempo”.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo destacaron la
importancia de continuar generando espacios de capacitación que acompañen a
quienes emprenden y producen, promoviendo el acceso al conocimiento, la
incorporación de nuevas herramientas y el fortalecimiento del desarrollo
económico local.
Las actividades del Programa CAPACITAR 2026 se desarrollan en el marco del
Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.
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