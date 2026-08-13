*EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES SE CAPACITARON EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y PLAN

DE NEGOCIOS*

En el marco del Programa CAPACITAR 2026, la Subsecretaría de Desarrollo y

Emprendedurismo llevó adelante una nueva instancia de formación destinada a

emprendedores, comerciantes y personas interesadas en fortalecer sus

proyectos y mejorar la gestión de sus negocios.

La capacitación “Educación Financiera y Plan de Negocios” se desarrolló en

el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia y estuvo a cargo del

equipo técnico del Banco de la Nación Argentina, sucursal Concordia.

Durante la jornada, los participantes incorporaron herramientas y

conocimientos vinculados a la administración de recursos, la planificación

financiera y la elaboración de un plan de negocios, con el objetivo de

favorecer una gestión más ordenada y contribuir a la sostenibilidad y

rentabilidad de sus emprendimientos.

El encuentro contó con la participación de emprendedores y comerciantes

locales, quienes pudieron realizar consultas, intercambiar experiencias y

adquirir herramientas concretas para aplicar en sus actividades.

En este sentido, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel

Gorostegui, destacó la importancia de este tipo de instancias formativas al

señalar que “la educación financiera es una herramienta clave para el

crecimiento de los emprendimientos y el fortalecimiento del entramado

productivo local. Cuando los emprendedores acceden a conocimientos

concretos sobre planificación y administración, se generan mayores

oportunidades de desarrollo sostenible”.

Asimismo, Gorostegui remarcó que “desde el área de Cooperativismo y

Asociativismo trabajamos para acompañar estos procesos, promoviendo la

organización, la cooperación y el acceso a herramientas que permitan

consolidar proyectos productivos en el tiempo”.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo destacaron la

importancia de continuar generando espacios de capacitación que acompañen a

quienes emprenden y producen, promoviendo el acceso al conocimiento, la

incorporación de nuevas herramientas y el fortalecimiento del desarrollo

económico local.

Las actividades del Programa CAPACITAR 2026 se desarrollan en el marco del

Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

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