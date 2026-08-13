*LA FERIA PASEO DEL RÍO LLEGA AL PARQUE SAN CARLOS*

La Municipalidad de Concordia llevará adelante este domingo 16 de agosto

una nueva edición de la Feria Paseo del Río, una propuesta que reunirá a

emprendedores, artesanos y productores locales en un espacio al aire libre

pensado para disfrutar en familia.

La feria propone un espacio de encuentro para recorrer las distintas

propuestas de los emprendedores locales, conocer sus productos y acompañar

el trabajo que realizan a diario para desarrollar sus proyectos.

Esta edición busca, además, ofrecer una alternativa para disfrutar de la

jornada de invierno en uno de los espacios verdes de la ciudad, promoviendo

el encuentro entre vecinos y el fortalecimiento de los emprendimientos

locales.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y

Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, en el marco de las

acciones destinadas a promover la economía social y generar espacios de

comercialización y visibilización para emprendedores y productores de la

ciudad.

Desde el Municipio se invita a los vecinos a participar, recorrer la feria

y acompañar el talento y el trabajo local, de 14:00 a 18:00 en el Parque

San Carlos, en la zona de Belgrano y Arruabarrena.

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