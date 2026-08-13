*LA FERIA PASEO DEL RÍO LLEGA AL PARQUE SAN CARLOS*
La Municipalidad de Concordia llevará adelante este domingo 16 de agosto
una nueva edición de la Feria Paseo del Río, una propuesta que reunirá a
emprendedores, artesanos y productores locales en un espacio al aire libre
pensado para disfrutar en familia.
La feria propone un espacio de encuentro para recorrer las distintas
propuestas de los emprendedores locales, conocer sus productos y acompañar
el trabajo que realizan a diario para desarrollar sus proyectos.
Esta edición busca, además, ofrecer una alternativa para disfrutar de la
jornada de invierno en uno de los espacios verdes de la ciudad, promoviendo
el encuentro entre vecinos y el fortalecimiento de los emprendimientos
locales.
La actividad es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y
Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia, en el marco de las
acciones destinadas a promover la economía social y generar espacios de
comercialización y visibilización para emprendedores y productores de la
ciudad.
Desde el Municipio se invita a los vecinos a participar, recorrer la feria
y acompañar el talento y el trabajo local, de 14:00 a 18:00 en el Parque
San Carlos, en la zona de Belgrano y Arruabarrena.
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