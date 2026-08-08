*CODESAL PRESENTÓ LA AGENDA DE EVENTOS DESTACADOS DE AGOSTO EN CONCORDIA Y
LA REGIÓN*
Deporte, cultura y acciones solidarias protagonizarán la propuesta del mes
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por
Eduardo Cristina, presentó este martes en su salón institucional del Centro
Cívico la agenda de eventos que se desarrollarán durante agosto en
Concordia y la región de Salto Grande.
La conferencia de prensa contó con una importante presencia de medios de
comunicación locales y regionales. Periodistas y comunicadores sociales
acompañaron la jornada e interiorizaron sobre cada una de las propuestas.
También participaron organizadores y dirigentes de instituciones, quienes
destacaron el acompañamiento permanente de CODESAL para fortalecer y
visibilizar iniciativas deportivas, culturales y sociales.
*LOS EVENTOS DESTACADOS DE AGOSTO*
*DEPORTE*
- Torneo Pre Federal de Básquet
Club Estudiantes y Club Capuchinos volverán a representar a Concordia en el
torneo provincial de mayores que comienza este próximo fin de semana del 8
de agosto. Estuvieron presentes Rodrigo Garat, presidente de Estudiantes, y
Fernando Díaz Vélez, vicepresidente de Capuchinos, quienes agradecieron el
respaldo de CODESAL para la difusión y el crecimiento del básquet local e
invitaron a la ciudadanía a acompañar a los clubes durante todo el
desarrollo del torneo.
- Torneo de Pesca Deportiva “Vale Todo Concordia”
Tendrá lugar el domingo 9 de agosto desde las 9:00hs en Punta Viracho. Su
organizador, Álvaro Barraud, anunció que la próxima fecha se realizará en
el Lago Salto Grande.
"Nuestro punto de encuentro siempre fue el puerto, pero como sabemos las
condiciones no están dadas y no queríamos dejar a los participantes sin la
posibilidad de la realización de esta fecha. Es por eso que con la
aceptación de CODESAL tenemos la posibilidad este domingo de tener un
encuentro a la mañana en el Lago de Salto Grande", expresó.
- Calendario del Autódromo de Concordia
Presentado por Luciano Sendrós. Desde este fin de semana hasta mediados de
septiembre habrá actividad todos los fines de semana: karting, categorías
zonales y provinciales, exhibición de camiones Scania, duatlón y como
cierre la fecha del TCR, competencia internacional que volverá a posicionar
a la región.
- Campeonato Entrerriano de Canotaje
El mismo se realizará el 22 y 23 de agosto desde las 8:00hs en Camping Las
Palmeras. Fue presentado por Hugo Cabrera, presidente de la Federación
Entrerriana de Canotaje, quien comentó que la competencia reunirá alrededor
de 140 competidores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
- Encuentro de SUP
El 22 y 23 de agosto también en el Camping Las Palmeras se realizará un
evento de Stand Up Paddle, organizado por Ariel Nocelli y su escuela Cobra
SUP. El mismo reunirá deportistas de toda nuestra provincia.
*CULTURA*
- Feria Entrerriana del Libro
La 4ta edición, organizada por SADE Concordia, se llevará a cabo este 12,
13 y 14 de agosto de 9:00 a 19:00 hs en la Universidad Tecnológica
Nacional que se encuentra en nuestra ciudad. Liliana Ferreira, presidente
de la sociedad, confirmó la presencia de 48 escritores, editoriales de todo
el país, presentaciones y disertaciones.
"Agradecida enormemente con Eduardo Cristina y CODESAL por acompañarnos por
segundo año consecutivo", además invitó a los concordienses a participar de
la expo, de las charlas, lecturas y todas las actividades planificadas para
este año, expresó.
*SOLIDARIDAD*
- Desfile Benéfico
El domingo 30 de agosto a las 17:30 hs en el salón de CODESAL se llevará a
cabo un desfile solidario para colaborar con aquellas familias afectadas
por el reciente temporal. Fue presentado por Carolina Arce, directora de
CyC Models, quien comentó que se recolectarán alimentos e indumentaria
luego donar.
El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, valoró el trabajo articulado y
afirmó: "Estas actividades donde emprendedores, dirigentes e instituciones
llevan adelante con mucho esfuerzo y compromiso, son muy nobles e
importantes para el desarrollo social, cultural, deportivo y también
económico de nuestra ciudad y región de Salto Grande".
Desde CODESAL, organismo bajo la órbita de la Secretaría General de la
Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se continúa trabajando como
espacio de articulación para instituciones que impulsan propuestas con
impacto positivo en la comunidad.
La difusión a través de los medios de prensa resulta fundamental para que
cada evento llegue a más vecinos y visitantes, fortaleciendo el desarrollo
del deporte, la cultura, el turismo y la economía regional.
Se invita a toda la comunidad a participar y acompañar cada una de estas
iniciativas.
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