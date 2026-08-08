*CODESAL PRESENTÓ LA AGENDA DE EVENTOS DESTACADOS DE AGOSTO EN CONCORDIA Y

LA REGIÓN*

Deporte, cultura y acciones solidarias protagonizarán la propuesta del mes

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por

Eduardo Cristina, presentó este martes en su salón institucional del Centro

Cívico la agenda de eventos que se desarrollarán durante agosto en

Concordia y la región de Salto Grande.

La conferencia de prensa contó con una importante presencia de medios de

comunicación locales y regionales. Periodistas y comunicadores sociales

acompañaron la jornada e interiorizaron sobre cada una de las propuestas.

También participaron organizadores y dirigentes de instituciones, quienes

destacaron el acompañamiento permanente de CODESAL para fortalecer y

visibilizar iniciativas deportivas, culturales y sociales.

*LOS EVENTOS DESTACADOS DE AGOSTO*

*DEPORTE*

- Torneo Pre Federal de Básquet

Club Estudiantes y Club Capuchinos volverán a representar a Concordia en el

torneo provincial de mayores que comienza este próximo fin de semana del 8

de agosto. Estuvieron presentes Rodrigo Garat, presidente de Estudiantes, y

Fernando Díaz Vélez, vicepresidente de Capuchinos, quienes agradecieron el

respaldo de CODESAL para la difusión y el crecimiento del básquet local e

invitaron a la ciudadanía a acompañar a los clubes durante todo el

desarrollo del torneo.

- Torneo de Pesca Deportiva “Vale Todo Concordia”

Tendrá lugar el domingo 9 de agosto desde las 9:00hs en Punta Viracho. Su

organizador, Álvaro Barraud, anunció que la próxima fecha se realizará en

el Lago Salto Grande.

"Nuestro punto de encuentro siempre fue el puerto, pero como sabemos las

condiciones no están dadas y no queríamos dejar a los participantes sin la

posibilidad de la realización de esta fecha. Es por eso que con la

aceptación de CODESAL tenemos la posibilidad este domingo de tener un

encuentro a la mañana en el Lago de Salto Grande", expresó.

- Calendario del Autódromo de Concordia

Presentado por Luciano Sendrós. Desde este fin de semana hasta mediados de

septiembre habrá actividad todos los fines de semana: karting, categorías

zonales y provinciales, exhibición de camiones Scania, duatlón y como

cierre la fecha del TCR, competencia internacional que volverá a posicionar

a la región.

- Campeonato Entrerriano de Canotaje

El mismo se realizará el 22 y 23 de agosto desde las 8:00hs en Camping Las

Palmeras. Fue presentado por Hugo Cabrera, presidente de la Federación

Entrerriana de Canotaje, quien comentó que la competencia reunirá alrededor

de 140 competidores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones.

- Encuentro de SUP

El 22 y 23 de agosto también en el Camping Las Palmeras se realizará un

evento de Stand Up Paddle, organizado por Ariel Nocelli y su escuela Cobra

SUP. El mismo reunirá deportistas de toda nuestra provincia.

*CULTURA*

- Feria Entrerriana del Libro

La 4ta edición, organizada por SADE Concordia, se llevará a cabo este 12,

13 y 14 de agosto de 9:00 a 19:00 hs en la Universidad Tecnológica

Nacional que se encuentra en nuestra ciudad. Liliana Ferreira, presidente

de la sociedad, confirmó la presencia de 48 escritores, editoriales de todo

el país, presentaciones y disertaciones.

"Agradecida enormemente con Eduardo Cristina y CODESAL por acompañarnos por

segundo año consecutivo", además invitó a los concordienses a participar de

la expo, de las charlas, lecturas y todas las actividades planificadas para

este año, expresó.

*SOLIDARIDAD*

- Desfile Benéfico

El domingo 30 de agosto a las 17:30 hs en el salón de CODESAL se llevará a

cabo un desfile solidario para colaborar con aquellas familias afectadas

por el reciente temporal. Fue presentado por Carolina Arce, directora de

CyC Models, quien comentó que se recolectarán alimentos e indumentaria

luego donar.

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, valoró el trabajo articulado y

afirmó: "Estas actividades donde emprendedores, dirigentes e instituciones

llevan adelante con mucho esfuerzo y compromiso, son muy nobles e

importantes para el desarrollo social, cultural, deportivo y también

económico de nuestra ciudad y región de Salto Grande".

Desde CODESAL, organismo bajo la órbita de la Secretaría General de la

Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se continúa trabajando como

espacio de articulación para instituciones que impulsan propuestas con

impacto positivo en la comunidad.

La difusión a través de los medios de prensa resulta fundamental para que

cada evento llegue a más vecinos y visitantes, fortaleciendo el desarrollo

del deporte, la cultura, el turismo y la economía regional.

Se invita a toda la comunidad a participar y acompañar cada una de estas

iniciativas.