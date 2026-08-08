*LA MUNICIPALIDAD AVANZA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DE “NO ME

SUELTES LA MANO”*

La Municipalidad de Concordia continúa trabajando en la organización de la

tercera edición de "No me sueltes la mano", el tradicional encuentro con el

que cada año se celebra el Día de la Ancianidad, y que en esta oportunidad

tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, de 15:00 a 18:30 horas, en el

Centro de Convenciones de Concordia.

Con el objetivo de definir los principales lineamientos de la jornada, se

desarrolló una mesa de trabajo integrada por representantes de distintas

áreas municipales e instituciones vinculadas al cuidado y acompañamiento de

las personas mayores. Participaron la directora de Discapacidad, Florencia

Weiss; la responsable del Hogar Casa de los Abuelos "Gruta de Lourdes",

Margarita Cámara; la coordinadora del Hogar Isthilart, Andrea Chirino; el

jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra; y la jefa del

Departamento de Políticas para la Tercera Edad, Gladys Portugal.

Durante el encuentro quedaron definidas las actividades de esta tercera

edición, que tendrá como eje el reconocimiento de las personas mayores,

promoviendo espacios de encuentro, participación e integración.

Como parte de la programación, estará presente Graciela Mántaras, directora

de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, quien

brindará una disertación sobre la importancia de promover políticas

públicas orientadas al envejecimiento activo, la autonomía y el ejercicio

pleno de los derechos de las personas mayores.

Además, la jornada incluirá espectáculos artísticos en vivo, sorteos,

propuestas recreativas y numerosas actividades pensadas para que las

personas mayores disfruten de una tarde de celebración junto a sus familias

y la comunidad.

Desde la organización destacaron que la planificación conjunta entre el

Municipio, las instituciones y los espacios que trabajan diariamente con

las personas mayores constituye una de las principales fortalezas del

evento. Este trabajo articulado permite sumar propuestas, escuchar

diferentes miradas y construir una celebración que, edición tras edición,

incorpora nuevas actividades y mejora su calidad, convirtiéndose en un

espacio cada vez más esperado por los vecinos de Concordia.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a acompañar esta nueva edición

de "No me sueltes la mano", una iniciativa que reafirma el compromiso de

promover una ciudad más inclusiva, donde las personas mayores sean

protagonistas y reciban el reconocimiento que merecen por su aporte

permanente a la sociedad.

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