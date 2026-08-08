*ESTE DOMINGO COMIENZA EL MES DEL NIÑO EN CONCORDIA CON ESPECTÁCULOS,
JUEGOS Y SORTEOS*
La Municipalidad de Concordia invita a todas las familias de la ciudad a
participar del inicio del Mes del Niño, que tendrá su primera jornada este
domingo 9 de agosto, desde las 14:00 horas, en el Parque Ferré, con una
propuesta gratuita que reunirá espectáculos infantiles, actividades
recreativas, juegos y sorteos.
Organizada por la Subsecretaría de Educación y Cultura, junto a distintas
áreas del municipio, la iniciativa recorrerá durante agosto diferentes
barrios de la ciudad con el objetivo de acercar espacios de encuentro,
recreación y disfrute para las infancias y sus familias.
En esta primera fecha, el escenario del Parque Ferré recibirá a reconocidos
artistas locales con una programación especialmente pensada para los más
chicos. Se presentarán las obras y espectáculos "Las Andanzas de la Payasa
Mandarina", "Chucu y sus Amigos", "Los Tinguiritas" y "Circópatas", que
ofrecerán una tarde cargada de humor, música, circo, juegos y diversión.
Además de los shows, los asistentes podrán disfrutar de estaciones
recreativas y didácticas, participar de juegos, recibir golosinas y regalos
sorpresa, y formar parte del esperado sorteo de bicicletas.
El Mes del Niño busca fortalecer los espacios públicos como lugares de
encuentro para las familias, promoviendo el juego, la cultura y la
participación comunitaria en distintos puntos de la ciudad.
Tras la jornada inaugural en el Parque Ferré, las actividades continuarán
durante los siguientes domingos de agosto en distintos barrios de Concordia:
16 de agosto: Plaza Barrio Constitución.
23 de agosto: Plaza Asentamiento La Bianca.
30 de agosto: Parque Central “Viñedos Moulins”.
La Municipalidad de Concordia invita a toda la comunidad a ser parte de
esta gran celebración destinada a las infancias y a compartir una tarde
inolvidable en familia, con entrada libre y gratuita.
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