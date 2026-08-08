*ESTE DOMINGO COMIENZA EL MES DEL NIÑO EN CONCORDIA CON ESPECTÁCULOS,

JUEGOS Y SORTEOS*

La Municipalidad de Concordia invita a todas las familias de la ciudad a

participar del inicio del Mes del Niño, que tendrá su primera jornada este

domingo 9 de agosto, desde las 14:00 horas, en el Parque Ferré, con una

propuesta gratuita que reunirá espectáculos infantiles, actividades

recreativas, juegos y sorteos.

Organizada por la Subsecretaría de Educación y Cultura, junto a distintas

áreas del municipio, la iniciativa recorrerá durante agosto diferentes

barrios de la ciudad con el objetivo de acercar espacios de encuentro,

recreación y disfrute para las infancias y sus familias.

En esta primera fecha, el escenario del Parque Ferré recibirá a reconocidos

artistas locales con una programación especialmente pensada para los más

chicos. Se presentarán las obras y espectáculos "Las Andanzas de la Payasa

Mandarina", "Chucu y sus Amigos", "Los Tinguiritas" y "Circópatas", que

ofrecerán una tarde cargada de humor, música, circo, juegos y diversión.

Además de los shows, los asistentes podrán disfrutar de estaciones

recreativas y didácticas, participar de juegos, recibir golosinas y regalos

sorpresa, y formar parte del esperado sorteo de bicicletas.

El Mes del Niño busca fortalecer los espacios públicos como lugares de

encuentro para las familias, promoviendo el juego, la cultura y la

participación comunitaria en distintos puntos de la ciudad.

Tras la jornada inaugural en el Parque Ferré, las actividades continuarán

durante los siguientes domingos de agosto en distintos barrios de Concordia:

16 de agosto: Plaza Barrio Constitución.

23 de agosto: Plaza Asentamiento La Bianca.

30 de agosto: Parque Central “Viñedos Moulins”.

La Municipalidad de Concordia invita a toda la comunidad a ser parte de

esta gran celebración destinada a las infancias y a compartir una tarde

inolvidable en familia, con entrada libre y gratuita.

--

--

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.

Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75bWgo01gYKjivgC%2Bg0zq7NHai%2BOa01ZpfenqWncAa8yCA%40mail.gmail.com.